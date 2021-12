Zion Williamson absent au moins 4 à 6 semaines de plus suite à une injection pour consolider son pied

Verra-t-on Zion Williamson cette saison ? La question se pose de plus en plus alors que les rechutes se multiplient dans la récupération de l’ailier fort des Pelicans, opéré du pied droit durant l’été.

La franchise vient ainsi d’annoncer que son All-Star avait reçu une « injection biologique » pour aider son cinquième métatarse à cicatriser. En conséquence, Zion Williamson ne pourra pas faire grand-chose dans un futur proche, afin de laisser au maximum son pied se consolider. Il sera réévalué dans quatre à six semaines.

Cela signifie qu’il ne reviendra, au mieux, qu’à la mi-janvier, mais étant donné qu’il devra ensuite montrer que son pied peut supporter la charge des matchs, et qu’il doit également retrouver la condition physique afin d’enchaîner les rencontres, cela sera sans doute beaucoup, beaucoup plus long.

De plus, vu la tournure de la saison de La Nouvelle-Orléans (9 victoires – 21 défaites), une saison blanche n’est pas non plus à exclure, si la campagne est définitivement perdue au moment où il devient disponible…