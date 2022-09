Zion Williamson serait dans une « forme fantastique »

Se réveiller à 5 heures du matin pour une première session d’entraînement. Puis revenir au gymnase à 19 heures pour une seconde volée. Telle a été la routine quotidienne de Zion Williamson cet été. « Il l’a fait en étant programmé comme une horloge. La clé, c’est qu’il a adhéré au plan, s’est rendu compte que cela fonctionnait et il a vu les résultats », énumère son entraîneur personnel, Jasper Bibbs, qui a décrit ce travail estival dans une interview pour The Athletic.

Les deux hommes ont travaillé ensemble à Fort Lauderdale, en Floride, pour préparer une saison qui s’annonce importante pour le joueur de 22 ans. Après avoir dû faire une croix sur l’exercice 2021/22 en raison d’une fracture au pied droit, l’intérieur a manqué un total de 141 matchs au cours des trois premières années de sa carrière. Son retour à la compétition sera donc scruté de près.

La bonne nouvelle, c’est que selon Jasper Bibbs, le plan, suivi à la lettre par la star des Pelicans, a généré des résultats « phénoménaux. Je suis très heureux de son engagement et des progrès qu’il a réalisés, qui lui ont permis d’être dans une position aussi favorable mentalement et physiquement. […] On voulait que Zion n’ait pas seulement une excellente saison individuelle, mais aussi nous concentrer sur ce qu’il pouvait faire pour aider l’équipe à gagner. On voulait qu’il devienne plus résistant et qu’il puisse mieux gérer les exigences d’un athlète très explosif de sa taille. »

« Il a été phénoménal avec sa nutrition »

Le spécialiste s’est ainsi focalisé sur le physique du joueur, son poids et sa masse graisseuse, enjeu dont on connaît l’importance pour la suite de sa carrière, « tout en maintenant et en améliorant sa souplesse, sa force et sa puissance. On a également cherché à améliorer sa condition physique générale. Plus il porte de poids, plus le corps est sollicité. L’un des principaux objectifs était de permettre à Zion de retrouver les capacités athlétiques qu’il avait avant sa blessure. Au cours de ce processus, il s’est amélioré sur le plan athlétique. Je pense vraiment qu’il est un meilleur athlète maintenant qu’avant. »

Un effet d’annonce prometteur pour la saison à venir, même si ce Jasper Bibbs est évidemment là pour mettre en avant son travail… Si ce dernier n’a pas donné de détails sur l’évolution de son poids, il est en revanche impressionné par sa vitesse et sa capacité à changer de direction. « C’est très rare qu’un joueur de cette taille (1,98 mètre) ait un tel contrôle du corps. On voulait qu’il soit capable de gérer cette puissance incroyable qu’il génère en sautant, en courant, en particulier, lors de ses changements de direction. »

« Je n’ai jamais vu un joueur NBA de sa taille qui ait son niveau de vitesse et d’explosivité tout en ayant un degré exceptionnel de contrôle du corps », décrit le préparateur, selon qui Zion Williamson est aujourd’hui dans une « forme fantastique. Je suis très satisfait de son engagement, non seulement pour ce qui est de son conditionnement, mais aussi pour le travail fastidieux autour des tissus mous, des étirements et de la nutrition. Il a été phénoménal avec sa nutrition. C’est incroyable qu’il commence à développer ces habitudes à un stade aussi précoce de sa carrière. C’est tout simplement phénoménal à voir. »