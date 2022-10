Après son « raté » contractuel, Dennis Schroder veut ouvrir une nouvelle page avec les Lakers

« Finir le boulot. » Telle est la raison pour laquelle Dennis Schroder signe son retour à Los Angeles, un peu plus d’un an après un premier mariage raté avec les Lakers. Après son brillant Euro à domicile, qui lui a permis de se refaire une santé, le meneur retrouve LeBron James et Anthony Davis.

Autour de ces deux-là, l’équipe a changé de visage depuis son premier passage, y compris sur le banc. Exit Frank Vogel remplacé par Darvin Ham. Un technicien que le meneur connaît très bien. Lors de ses premières années dans la ligue à Atlanta, le nouveau coach des Lakers était l’assistant de Mike Budenholzer.

« Je vais m’assurer d’apporter tout ce que je peux à l’équipe pour gagner des matchs. Coach Darvin le sait. Il me connaît depuis dix ans maintenant. Il sait ce que j’apporte. Et quoi qu’il en soit, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour gagner et finir le boulot », promet l’ancien joueur des Celtics et des Rockets, en parlant du titre.

Cette seconde tentative à Los Angeles se fait avec une grosse dévalorisation salariale. Alors qu’il touchait encore 16 millions de dollars en 2021, il a cette fois dû se contenter d’un petit contrat à 2.6 millions de dollars, potentiellement très rentable pour les Californiens.

« Toute cette histoire avec les Lakers a été un peu bizarre. C’est la raison pour laquelle j’ai dit que je viendrais même jouer ici gratuitement pour arranger les choses, que tout le monde aille dans la bonne direction », poursuit le joueur de 29 ans sur ces fameuses négociations autour d’une prolongation de contrat qui n’ont pas abouti.

Il vise toujours un gros contrat

A-t-il bien tourné le dos à ce fameux contrat à 84 millions de dollars sur quatre ans ? « En fin de compte, il n’y a jamais eu de contrat. Il n’y a jamais eu de contrat, je n’ai jamais refusé quoi que ce soit. Ce n’est pas vrai », assure l’Allemand. Peut-être pas de manière officielle alors. Car ESPN assure qu’il en a bien été question à la mi-février 2021 et que le camp du meneur a préféré mettre fin aux négociations pour attendre la « free agency », vraisemblablement pour faire grimper sa cote un peu plus.

À ce moment de la saison, les Lakers tournaient très bien (22 victoires – 7 défaites) mais les absences liées aux blessures et au Covid ont fait rentrer l’équipe dans le rang. Les champions en titre de l’époque ont ainsi été éjectés dès le premier tour des playoffs par les Suns et les performances de Dennis Schroder n’ont pas été à la hauteur.

Un double échec, collectif et personnel donc, qui ont poussé les Californiens à se tourner vers Russell Westbrook et laisser filer leur meneur titulaire, parti à Boston pour un contrat bien moins juteux (6 millions de dollars). L’intéressé en avait même « rigolé » sur les réseaux sociaux au moment de rejoindre le Massachusetts.

« Bien sûr que ce serait génial de signer un gros contrat, sur du long terme, et c’est toujours mon objectif. Mais au final, on en est là aujourd’hui et je vais faire tout ce que je peux pour aider mes coéquipiers à gagner des matchs », affiche aujourd’hui le meneur. Nul doute que s’il y parvient, un beau chèque l’attendra…