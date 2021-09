La palme de l’auto-dérision pour Dennis Schroder

« Un tien vaut mieux que deux tu l’auras… » Fin 2020, sûr de sa valeur, Dennis Schroder refusait une première prolongation de contrat de 33 millions de dollars sur deux ans, puis une offre de 84 millions de dollars sur quatre ans de la part des Lakers. Dix mois plus tard, l’Allemand n’est plus à Los Angeles, et il n’a pas trouvé mieux qu’un contrat d’un an à 5.9 millions de dollars du côté de Boston.

Ce sont près de 80 millions de dollars qui sont partis en fumée, et à l’occasion de ses 28 ans, l’ancien meneur du Thunder a préféré s’en moquer. Sur Instagram, il a posté plusieurs photos de sa Bugatti, accompagné de ce message : « Je ne vais le faire qu’une fois ! Sous mon message, postez vos meilleures blagues sur le fait de dilapider son argent… C’est mon anniversaire, qu’on en termine avec ça, et qu’on reprenne les choses sérieuses. »

Dans les commentaires, beaucoup de joueurs NBA ont réagi, lui souhaitant le meilleur pour la suite. Réponse dans un an puisqu’il sera, à nouveau, free agent.

