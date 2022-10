Du dialogue entre Deandre Ayton et Monty Williams

Il avait planté le décor dès le premier jour d’entraînement des Suns. « Je n’ai pas parlé du tout à Monty Williams depuis le match » avait lancé Deandre Ayton, en faisant référence au Game 7 de la demi-finale de conférence lourdement perdu contre les Mavericks.

Alors qu’il reste une semaine avant le début de la saison régulière, Deandre Ayton a confirmé avoir enfin renoué le dialogue avec son entraîneur.

« Oui, on parle, évidemment. Tout est revenu à la normale et rien n’a changé », dit-il, en se contredisant légèrement, à l’Arizona Republic. « Oui, je suis sans doute venu le premier jour sans rien dire, mais je ne voulais pas raconter d’histoire ou autre, ça m’a échappé. »

Visiblement, le finaliste 2021 ne veut pas s’appesantir sur sa première déclaration, qui a tant fait parler.

« Monty et moi, on se parle. Tout le monde connaît ma relation avec lui. Ceux qui veulent remuer la merde, je les laisse faire. Je n’ai pas de temps à perdre avec ça, on est là pour bosser et essayer de gagner le titre. Tout ce que je sais, c’est qu’on a travaillé, qu’on s’est battu pendant le training camp et le coach a adoré ça. »