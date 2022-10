Le festival Ish Smith

Si les Suns se présentaient quasiment au complet à la Ball Arena, les Nuggets jouaient eux sans Nikola Jokic, Jamal Murray ni Aaron Gordon. Pour Monty Williams, c’était donc l’occasion pour ses titulaires de travailler, et on a vu Chris Paul laisser beaucoup de responsabilités à Mikal Bridges, avant de servir un maximum Deandre Ayton.

Côté Nuggets, Bones Hyland était titulaire et il a continuellement poussé le tempo, tentant beaucoup (trop ?) pour finir avec 16 points à 6/15 au tir. Bruce Brown a été intéressant à ses côtés dans le cinq, alors que Michael Porter Jr. reste une énigme. On l’attendait en leader offensif de l’équipe mais l’ailier n’a pas trouvé la mire (9 points à 2/11 au tir) et, lorsque c’est le cas, il n’apporte pas grand-chose d’autre à son équipe…

Sans trop de surprises, les Suns commençaient à prendre le dessus dans le troisième quart-temps, mais Ish Smith n’a pas voulu céder face à Chris Paul, et le « journeyman » a maintenu son équipe à flot.

Mieux, alors que le meneur All-Star des Suns allait se reposer avec les autres titulaires de l’Arizona dans le dernier quart-temps, Ish Smith restait lui sur le terrain, avec notamment le très actif rookie Christian Braun (11 points). Et le meneur vétéran a écœuré ses adversaires dans le « money time », pour arracher la victoire (107-105).

À noter que Timothé Luwawu-Cabarrot (8 points, 3 rebonds) a lui profité de la fin de match pour se montrer.