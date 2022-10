Noah Vonleh veut transformer l’essai avec les Celtics

Noah Vonleh en bonne voie de confirmer son retour en NBA ? Invité du camp d’entraînement des Celtics, l’intérieur profite de la présaison pour se montrer. Après une récente sortie à 7 points et 9 rebonds, il vient de signer un beau double-double (14 points à 6/8 aux tirs et 13 rebonds) face aux Hornets.

« Les choses se passent bien jusqu’à présent. Je prends les choses au jour le jour, j’apprends le fonctionnement, les systèmes et je regarde beaucoup de vidéos pour me situer et m’acclimater », témoigne ce vétéran de ligue qui s’est débarrassé d’une blessure aux ischio-jambiers grâce au staff médical des Celtics.

Les Hornets, face auxquels il a brillé il y a quelques jours, il les connaît bien puisque Charlotte l’a drafté en 9e position en 2014, à l’âge de 19 ans.

Il n’a jamais vraiment confirmé ce statut, lié à une telle position, depuis. Hormis sa saison à 8 points et 8 rebonds de moyenne avec les Knicks en 2019, il a eu beaucoup de mal à se stabiliser (Blazers, Bulls, Wolves, Nuggets…).

Une instabilité telle qu’il a dû quitter la grande ligue pour intégrer le championnat chinois l’an dernier. Là-bas, avec les Shanghai Sharks, le natif du Massachusetts a tourné à 15 points, 10 rebonds, 2 passes et 2 interceptions de moyenne, en 23 minutes, sur une vingtaine de matchs.

Être utile à Jayson Tatum et Jaylen Brown

« C’était une bonne expérience. J’ai pu montrer de belles choses, j’ai très bien shooté, je me suis senti à l’aise en jouant plus librement. Je suis heureux d’être de retour ici avec cette opportunité, de pouvoir revenir dans ma ville natale et d’avoir une chance d’intégrer cet effectif », poursuit l’intérieur, qui pense pouvoir être utile aux côtés du « monstre à deux têtes » de l’équipe, Jayson Tatum et Jaylen Brown.

« Le plus important quand j’entre en jeu et que je suis sur le terrain avec ces gars est de trouver un espace, d’essayer de leur permettre d’être ouverts, d’obtenir un ‘mismatch’ et d’utiliser mon physique pour créer des espaces. Et s’ils veulent me l’envoyer quand j’ai un arrière sur moi, on l’exploitera aussi. »

Ce sera aussi à Joe Mazzulla d’en décider mais l’absence longue durée de Danilo Gallinari, couplée à la blessure moins grave de Robert Williams, pourrait profiter à Noah Vonleh, malgré la signature récente de Blake Griffin sous les panneaux. Noah Vonleh ne sait pas encore si Boston sera sa destination finale. « Mais je suis heureux d’être ici aujourd’hui. Je reste dans le moment présent » conclut-il ainsi.