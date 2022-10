Kevon Looney : « Draymond a du boulot pour retrouver notre confiance »

Après une des semaines les plus éprouvantes de leur histoire, les Warriors étaient de retour sur les terrains cette nuit face aux Lakers. Pas de Draymond Green évidemment, ni de Klay Thompson, mais Jordan Poole était là, et Steve Kerr a profité de la rencontre pour poursuivre la préparation de la saison.

Plus que jamais, le coach de Golden State a besoin de ses cadres, comme Stephen Curry et Andre Iguodala, mais aussi Kevon Looney. Malgré son jeune âge, le pivot des Warriors occupe un rôle important dans l’effectif, et après la défaite face aux Lakers, il a accepté de revenir sur l’incident.

« C’est différent et c’est compliqué » a-t-il résumé. « Depuis que je suis arrivé ici, il s’est passé beaucoup de choses, mais beaucoup de choses étaient habituellement gérées et réglées en interne. Là, c’est un peu différent car c’est devenu public, et toute l’agitation extérieure pèse sur la décision des gens ou sur ce qu’ils pensent… »

Mais Kevon Looney le répète, cette franchise possède les dirigeants, le staff et les joueurs pour gérer cette crise : « À chaque fois qu’on heurte un obstacle, cette équipe répond habituellement comme il faut, et c’est le test ultime pour nous, et je pense qu’on sera capable de s’en sortir. »

Pour Kevon Looney, la solution viendra aussi de Draymond Green lui-même. Ses déclarations ont apaisé les tensions, et jamais il n’était apparu aussi calme et lucide. « Il a du boulot pour retrouver notre confiance, mais je pense qu’il a la volonté de le faire » conclut son compère des raquettes.