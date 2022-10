Place à la Air Jordan 37 « Oreo »

« Jordan Brand » n’a pas fini de nous faire saliver ! Pour les prochaines semaines, la toute nouvelle Air Jordan 37 devrait être mise à l’honneur avec bon nombre de coloris. En voici un nouveau avec le bien nommé « Oreo », pour une version classique en noir et blanc.

Le modèle se présente donc avec une tige blanche, un col et une tirette noire. Les lacets apparaissent pour leur part en noir et blanc tandis que la semelle extérieure en blanc tacheté de noir repose sur une semelle extérieure blanche et noire. A noter la présence de deux logos « Jumpman » en jaune, sur le talon et sous la semelle.

La sortie de ce coloris est prévue… dans les prochaines semaines !

(Via SneakerNews)

