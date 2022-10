John Lucas compare (déjà) Tari Eason à Dennis Rodman

Quel rookie est le « steal » de cette Draft ? La question avait été posée aux GM de la ligue et le nom de Tari Eason avait émergé en tête, à 14%. Ses performances en pré-saison tendent à leur donner raison. Après ses 21 points et 10 rebonds face aux Spurs, l’intérieur vient d’enchaîner une sortie à 24 points et 8 rebonds en 25 minutes, cette nuit face aux Raptors.

De quoi déjà impressionner John Lucas, l’un des assistants de Stephen Silas. Du match de cette nuit, il retient notamment une action où l’ailier fort a manqué un tir à 3-points, une brique, récupéré son ballon et remis dedans près du cercle. « C’était un moment important pour nous. Je le secouais au début parce qu’on dirait qu’il est étourdi, mais il est vraiment dedans. Il n’a pas manqué de lancers francs (6/6). Il a vraiment bossé sur son tir. Il peut jouer à plusieurs postes », décrit le technicien.

Ce dernier, malgré ce tout petit aperçu du 17e choix de la dernière Draft, ose déjà une comparaison : Dennis Rodman. Le parallèle avec l’ancienne légende des Bulls peut faire sens dans la mesure où le joueur de 21 ans impressionne par son énergie à proximité du cercle et sa facilité à capter les rebonds, des deux côtés du terrain. « Il domine au rebond offensif, il court, intercepte des ballons. Je l’ai trouvé bon sur (Pascal) Siakam », énumère l’assistant.

« Je pense que c’est lié au fait de jouer dur. Quand tu joues dur, de bonnes choses arrivent », remarque le meilleur marqueur de son équipe cette nuit. Avant d’ajouter : « Je ne fais pas vraiment attention aux autres. Je fais ce que je peux pour aider mon équipe à gagner. »

L’une des pires équipes au rebond

Une activité bienvenue pour les Texans qui ont beaucoup souffert en matière de rebond l’an passé. Avec 42 prises par match, ils étaient tout simplement la plus mauvaise équipe de la ligue en la matière. « On était l’une des pires équipes en termes de rebond défensif. C’est parce que beaucoup de gars nous bousculaient et obtenaient beaucoup de rebonds offensifs », rappelle Kevin Porter Jr. selon qui les Rockets veulent apporter cette dimension, de gagner les luttes aux rebonds, à leur identité.

« C’est un chien. Il nous fournit énormément d’énergie offensivement et défensivement. Cela va être super important pour notre équipe en ce début de saison », juge Jalen Green qui imagine donc son coéquipier se faire sa place dans la rotation, où Jabari Smith Jr. et Usman Garuba sont attendus sur le même poste, pour compenser le départ de Christian Wood.

De là à déjà le comparer à Dennis Rodman ? « C’est un très, très grand honneur d’être comparé à une légende, un Hall of Famer, quelqu’un comme Dennis Rodman. On a tous les deux un sens du rebond, défendre et apporter une grosse énergie. Chaque fois que ton nom est évoqué à côté de quelqu’un comme lui, c’est super, super spécial », apprécie le jeune homme.