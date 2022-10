Piqué au vif, Shaedon Sharpe a réussi son premier test

Shaedon Sharpe a commencé la présaison sur la pointe des pieds. Après deux matchs où il avait été relativement discret, Chauncey Billups a saisi l’occasion d’un fait de jeu pour tester son rookie et voir ce qu’il avait un peu dans le ventre jeudi soir lors de la rencontre entre Portland et le Maccabi Ra’Anana.

Bien connu du championnat de France mais aussi passé par la NBA, c’est Briante Weber qui a eu la mauvaise idée de commencer à parler un peu durant le match et à chambrer gentiment Sharpe.

« Je pense simplement que c’est dans ces moments-là que l’on peut en découvrir beaucoup sur les gens, quand un vétéran se met à dire beaucoup de choses », a indiqué Chauncey Billups après la rencontre. « Ça m’a même mis en colère. A un temps-mort, j’ai dessiné un système pour lui tout de suite. Et je lui ai dit de l’attaquer ».

Le gamin s’est exécuté et n’a pratiquement rien raté, terminant son match à 27 points à 10/13 au tir ! « Sa réaction a été impressionnante. Évidemment, il a joué de manière incroyable. Il a juste montré beaucoup de ses capacités », s’est réjoui coach Billups.

De plus en plus « à l’aise »

De son côté, l’intéressé estime encore être au stade où il prend encore ses marques, match après match.

« Je n’étais pas vraiment contrarié par ma performance », a-t-il glissé au sujet de ses deux premiers matchs plus discrets. « Je me suis senti plutôt bien, sachant que je n’avais pas beaucoup joué pendant l’année dernière. Je suis de plus en plus à l’aise ».

Ce troisième match a été une étape de plus dans sa progression et son intégration à un nouvel environnement. Un défi s’est présenté, et il a su bien le gérer, en répondant sur le terrain là alors que son adversaire tentait de le déstabiliser par la parole.

« Je sens que j’ai bien réagi. Je dois faire tout ce que je peux faire pour aider l’équipe. Le fait que je n’aie pas reçu de faute technique ou de fautes m’a donné l’impression d’avoir aidé l’équipe. Je ne fais pas vraiment attention à ce qui se dit et à tout le reste. Donc, c’est cool ».

Comme Chauncey Billups l’a répété depuis la reprise, Shaedon Sharpe est « encore un rookie ». Il a donc encore beaucoup à apprendre même s’il digère déjà très vite les directives de son coach.