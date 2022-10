De’Aaron Fox a retrouvé le sourire

De’Aaron Fox est patient… Hormis une toute petite éclaircie en 2018-2019, le meneur n’a connu que la 12e place depuis son arrivée à Sacramento.

Sur la fin de saison dernière, il est parfois apparu sans son sourire habituel, juste dégoûté de perdre encore et toujours. Le joueur a confié avoir beaucoup souffert d’une situation très compliquée, mais assure que le plus dur est passé et aborde désormais l’avenir avec le sourire.

« Perdre n’a rien d’amusant. Je l’ai déjà dit, je n’ai jamais été habitué à perdre, et quand ça se reproduit pendant cinq ans, c’est clairement quelque chose qui a un peu pesé » , a-t-il confié. « Mais maintenant que nous avons de nouveaux visages dans le staff, dans l’équipe, ils n’y sont pour rien, donc c’est une toute nouvelle équipe. J’ai l’impression que beaucoup de gars prennent un nouveau départ, pour ainsi dire, et ça fait du bien. »

Gagner à Sacramento

Même lors des moments les plus difficiles, De’Aaron Fox n’a jamais pensé à demander à partir ou à être intégré dans un échange. Le processus de reconstruction entamé en cours de saison dernière ne l’a finalement pas concerné directement.

Aujourd’hui, il estime n’avoir jamais été aussi bien entouré, entre l’arrivée de Domantas Sabonis durant la saison dernière, et les renforts de Kevin Huerter, Malik Monk et du rookie Keegan Murray

« Pour moi, s’ils voulaient du changement et que j’avais été échangé, je l’aurais pris comme quelque chose faisant partie du business. Des gars qui sont mieux payés que moi ont été échangés. Des gars qui ne gagnent pas beaucoup d’argent ont été échangés aussi. Il faut savoir que vous pouvez être échangé à tout moment, donc je ne pense pas vraiment à ça. Mais je veux gagner ici et je l’ai dit plusieurs fois. Je pense que nous avons maintenant l’équipe pour le faire. Je crois que c’est l’équipe la plus talentueuse dont j’ai fait partie depuis que je suis en NBA, et de loin ».

Les motifs d’espoir sont sans doute plus nombreux que lors des années précédentes. Et pour ne rien gâcher, le meneur se dit dans une forme olympique, prêt à attaquer la saison avec une qualification en playoffs en ligne de mire.

« Chaque fois que vous parlez à un fan des Kings, neuf fois sur dix, ils vont évoquer 2001-02, et je veux être capable de leur donner ce type de souvenirs aussi. Je veux gagner pour moi, mais aussi pour les fans des Kings dans le monde et ici à Sacramento qui veulent retrouver ce niveau de victoire. Même le fait d’avoir Doug Christie et Bobby Jackson à la salle. Pour moi, pour eux et pour tous les fans, je veux retrouver ce standard ».