A Detroit, on aimerait prolonger Bojan Bogdanovic

Du côté du joueur, on répond poliment, sans grand enthousiasme : « Je suis là seulement pour quelques jours, mais s’ils sont ouverts à ça, on verra comment ça se passe« . A l’ouverture du camp, l’ancien ailier du Jazz avait évoqué son rôle de vétéran dans cette équipe très jeune, et il y voyait un moyen de progresser dans son leadership.

« Je dois faire ce que je sais faire, répondre présent à tous les matchs », avait-il confié après son premier entraînement sous ses nouvelles couleurs. « Je dois faire partie des plus anciens ici. Donc je dois être plus présent vocalement. Je dois parler aux jeunes gars et essayer de les orienter dans la bonne direction, mais mon état d’esprit sera le même. Je veux me donner à fond dans chacun des matchs que je joue ».