Très maladroit, Jayson Tatum observe la progression de Sam Hauser

Ne comptez pas sur Jayson Tatum pour commencer à se prendre la tête avec son tir. Même s’il a pas mal arrosé de loin sur ses deux premiers matchs, à 2/8 puis à 0/7 lors du dernier match perdu face à Toronto, ce n’est que la présaison, et les rencontres de reprise servent justement à ça, régler la mire.

« C’est ce que je fais. Je commence tout doucement vous voyez ? Mais je ne suis pas inquiet », a-t-il lâché après la rencontre. « C’est la présaison, je n’y attache pas trop d’importance. Nous avons eu de nombreuses discussions de ce genre. Je sais ce que je peux faire. Je sais que je peux shooter, donc je ne suis pas inquiet. J’ai toujours un impact sur le jeu. Un jour, je pourrais mettre dix paniers à 3-points et ensuite on oubliera tout ça ».

Des coéquipiers qui règlent la mire

L’heure n’est pas encore aux polémiques et aux remises en question, et le bateau des Celtics a assez tangué comme ça ces dernières semaines entre les rumeurs autour d’un échange de Kevin Durant, la blessure de Danilo Gallinari et la suspension d’Ime Udoka pour que Jayson Tatum se rajoute des problèmes inutiles.

« Je suis juste satisfait de notre manière de jouer. La façon dont on fait circuler le ballon est bonne, tout le monde touche le ballon et a de l’impact sur le jeu. Ces deux derniers matchs ont été plaisants », a-t-il retenu des premières sorties de ses Celtics, durant lesquelles il s’est parfois retrouvé en pivot dans un cinq « small ball ».

Si Jayson Tatum ne s’inquiète pas plus que ça, c’est aussi parce qu’à côté de lui, ses coéquipiers spécialistes du tir extérieur n’ont pas manqué leur entrée en matière, et celui qui a tiré son épingle du jeu dans ce domaine s’appelle Sam Hauser, qui reste sur un 9/13 de loin et s’est attiré les petites taquineries de son franchise player.

« Je lui dis tout le temps que si j’étais aussi démarqué que lui, si les gens me laissaient aussi démarqué et que tout ce que j’avais à faire était d’attraper le ballon et de shooter, j’en mettrais aussi beaucoup ! Alors je lui dis qu’il devrait m’envoyer une carte de remerciement pour les fois où nous avons partagé le terrain », a-t-il plaisanté.

Sam Hauser pour le titiller

Il faut dire que Sam Hauser a déjà cumulé 36 points en deux matchs et que ses qualités de shooteur pourraient faire de lui un élément de rotation plus important que prévu au poste 3.

« Sam est évidemment un excellent shooteur et son jeu a pas mal évolué. Je suis heureux pour lui. Je suis heureux qu’il ait ces opportunités, et il en tire manifestement le meilleur parti. Nous allons avoir besoin de lui. Il va jouer un rôle pour l’équipe cette année », a ajouté Jayson Tatum.

Sam Hauser a en tout cas fait le plein de confiance, et s’est même permis de chambrer JT à son tour : « Il a prétendu être un meilleur shooteur que moi, mais je ne crois pas qu’il pense que ce soit vrai. Nous verrons bien ».

La guéguerre ne fait que commencer !