Les Mavs inaugurent de nouveaux terrains en Slovénie

Les sept cercles dessinés sur le terrain font écho à son numéro 77. Les Mavs viennent d’inaugurer de nouveaux terrains en Slovénie pour rendre hommage à leur superstar, et héros national sur place, Luka Doncic. Les deux terrains en question sont situés à Celje, la troisième ville du pays, au centre-est.

« Quel cadeau extraordinaire et très spécial de la part de Dallas. La Slovénie signifie tellement pour moi, et je suis heureux que les enfants de mon pays puissent maintenant pratiquer le jeu que j’aime tant sur ces nouveaux terrains. Merci aux Dallas Mavericks », apprécie le joueur dont la franchise et sa fondation ont fait don de plus de 30 terrains jusqu’ici.

📍Celje, Slovenia Celebrating the first basketball court built in Europe by an NBA team 🇸🇮 pic.twitter.com/DeAjbRQl1g — Dallas Mavericks (@dallasmavs) October 5, 2022

« Nous aimons Luka, et nous aimons la Slovénie. Luka est un talent générationnel. Ce qu’il a fait pour son pays laissera un impact durable, et nous sommes fiers de participer à cette célébration », affiche de son côté le patron de la franchise texane, Mark Cuban.

La surface du terrain comporte sept cercles entrelacés donc, différentes nuances de bleu et un logo des Mavs figure au centre. De grandes étoiles représentant les armoiries de Celje sont peintes à l’intérieur de la ligne 3-points. Les dirigeants des Mavs affirment qu’elles sont également le symbole du lien unissant la franchise à cette municipalité slovène de moins de 40 000 habitants.

Une commune dans laquelle le prodige local a vécu un temps, à l’époque où son père Sasha jouait pour le club local de Pivovarna Lasko. Désormais, il y a un poster à son effigie à proximité des terrains. « Ils ont dévoilé le plus grand poster de Luka en Europe, accroché au bâtiment (voisin) », précise même Andraz Zalar, originaire de Slovénie lui aussi, et qui sort d’un stage chez les Mavs auprès des équipes de médias sociaux et numériques.

« Du point de vue communautaire, c’est un énorme plus pour la ville de Celje et surtout pour tous les jeunes et les futurs joueurs de basket. Ils disposent désormais d’un terrain où ils peuvent se rapprocher des Mavs et de la NBA », juge l’ancien stagiaire. Pas moins de 7 000 lycéens vivraient à proximité des lieux.

Pour mémoire, en septembre 2021, deux autres terrains avaient été rénovés dans la capitale Ljubljana, grâce à l’implication personnelle du Slovène, de son club mais également de la fondation 2K, la branche philanthropique liée à l’éditeur de jeux vidéo.

Photo : Mavs.com