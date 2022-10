Marcin Gortat enseigne aux Wizards comment bien poser des écrans

Marcin Gortat est de retour à la maison. Après avoir défendu la raquette des Wizards pendant cinq ans, de 2013 à 2018, le « Polish Hammer » est venu prêter main forte au staff de Wes Unseld Jr sur la présaison.

Basé en Floride, l’ancien pivot avait rencontré le GM Tommy Sheppard et Wes Unseld Jr. à l’occasion d’un match de saison régulière de Washington à Orlando, pour discuter de l’éventualité de rejoindre le staff en tant qu’assistant.

L’occasion s’est finalement concrétisée sur cette présaison, et Marcin Gortat s’emploie donc à distiller ses meilleurs conseils à Daniel Gafford et aux autres.

Un type d’écrans à son nom

Le Polonais peut notamment se targuer d’avoir établi le « Gortat Screen » en référence, un écran (plus ou moins légal…) qui fait suite à un pick traditionnel et facilite l’accès vers le cercle au porteur du ballon.

« C’est toujours bon d’être autour de quelqu’un qui a un écran à son nom », a reconnu Daniel Gafford, tandis que le principal intéressé peine encore à réaliser qu’on enseigne désormais le « Gortat Screen ».

« Si vous m’aviez dit il y a 10, 15 ou 20 ans que mes écrans seraient un jour parmi les meilleurs du monde, je vous aurais dit qu’il vous faut changer de drogue », a-t-il lancé.

De retour au plus près de l’action, Marcin Gortat n’a pas fait que conseillers ses élèves en matière de jeu, mais a aussi insisté sur la prise de conscience de leur environnement.

« Il faut que tu comprennes. Tu es dans une situation incroyable pour faire ce que tu fais. Tu joues au basket. Je n’ai pas besoin de rappeler à tout le monde ce qui se passe en Ukraine en ce moment. Des gens meurent là-bas. Des familles perdent leurs maisons et tout. Si vous venez ici et que vous vous plaignez d’une petite douleur, de tirs manqués ou de votre rôle, ce sont des petits problèmes. Il faut que tu comprennes que c’est le meilleur boulot que tu auras jamais. Tu dois venir ici et faire ton travail. C’est la seule chose que tu dois faire. Si quelqu’un te demande de venir à 7 heures, sois là à 6h30. Si tu fais ça, la vie sera belle ».

Marcin Gortat doit rentrer en Floride à l’issue du dernier match de présaison des Wizards, le 14 octobre.