Les Sixers gâchent les débuts de Donovan Mitchell avec les Cavs

Après avoir manqué la rencontre face aux Nets, Joel Embiid et James Harden étaient en tenue pour la réception des Cavaliers au Wells Fargo Center. Une rencontre marquée par les débuts de Donovan Mitchell avec Cleveland.

L’ancien arrière du Jazz s’en est plutôt bien sorti avec 16 points et 5 passes à 6 sur 9 aux tirs, dont 3 sur 4 à 3-points, mais ce sont les Sixers qui arrachent la victoire grâce à un dernier panier de Montrezl Harrell. Un succès (113-112) auquel tous les joueurs vedettes n’ont pas pris part en seconde mi-temps.

Il faut donc regarder à la loupe la première période pour en savoir plus sur les deux équipes, et on retiendra la nouvelle belle sortie de Tyrese Maxey, le meilleur joueur de la rencontre avec 21 points à 9 sur 11 aux tirs. Comme face aux Nets, il est le plus en vue, et il éclipse un James Harden en rodage, malgré un joli cassage de chevilles sur Dean Wade en fin de première mi-temps.

Joel Embiid n’a pas eu à forcer son talent pour cumuler 12 points et 6 rebonds. PJ Tucker a fait apprécier son goût du sale boulot avec quelques rebonds offensifs et de la défense. En sortie de banc, De’Anthony Melton a confirmé qu’il serait très précieux, tandis que Harrell, entré très tardivement, a marché sur les Cavaliers après la pause.

À Cleveland, la paire Mitchell-Garland a bien combiné, et sans Evan Mobley, et désormais Lauri Markkanen, parti au Jazz, l’équipe a beaucoup penché sur les arrières.

Titulaire, Kevin Love a shooté uniquement à 3-points et Jarrett Allen s’est heurté à Embiid. En sortie de banc, les arrières aussi se mettent en évidence avec 12 points pour Raul Neto et 11 pour Sharife Cooper.