Les Pacers enfoncent les Hornets

Après en avoir pris 41 face aux Celtics, les Hornets s’inclinent de 25 points face aux Pacers (122-97), et cette fois, c’était devant leur public.

Il n’y a pas eu photo entre une équipe d’Indiana appliquée en attaque et concentrée en défense, et une formation de Charlotte encore en vacances. Avec un Tyrese Haliburton passeur et un Jalen Smith proche du double-double, les Pacers ont dominé dans l’agressivité et l’altruisme avec une première mi-temps quasi parfaite : 16 passes sur 19 paniers, 20 sur 20 aux lancers-francs et une avance de 23 points (66-43).

En deuxième mi-temps, les Pacers se sont contentés de gérer cette avance avec un coup de chaud d’Aaron Nesmith en fin de 3e quart-temps, et l’intimidation d’Isaiah Jackson de l’autre côté du terrain. Le rookie Bennedict Mathurin confirme ses qualités d’attaquant avec 15 points.

Côté Hornets, le banc est très faible, et comme les titulaires sont maladroits (11 sur 35 aux tirs pour LaMelo Ball, Kelly Oubre Jr et Mason Plumlee), la défaite s’est très vite dessinée.