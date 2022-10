Les Celtics démarrent leur présaison en giflant les Hornets

Il y avait pleins de choses à regarder pour ce match de présaison entre les Celtics et les Hornets. Mais ce qu’on a surtout vu, c’est la différence de niveau et d’intensité entre les deux groupes.

Car après un premier quart-temps équilibré, Boston a pris le large dans le deuxième acte pour ne plus jamais se retourner. Portés par leur adresse à 3-pts (22/47), les hommes de Joe Mazzulla ont ainsi vite tué le match, avec Jaylen Brown et Jayson Tatum qui ne laissaient pas leur part au chien. Le premier (24 points à 8/11 en 24 minutes, 4 pertes de balle) fut tout de même plus efficace que le second (16 points à 4/11 en 22 minutes, 5 pertes de balle).

Aux côtés notamment des 14 points à 4/5 de loin de Sam Hauser, on a ainsi vu les premiers pas solides de Malcolm Brogdon (11 points, 9 passes et 5 rebonds), l’énergie du « two-way » Mfiondu Kabengele ou de Noah Vonleh, en quête d’un bail garanti dans un club qui a encore quelques places à distribuer dans son effectif.

Côté Charlotte, qui devait faire sans Gordon Hayward, cette première de la nouvelle ère Steve Clifford a laissé entrevoir quelques signes encourageants, notamment sur certaines séquences défensives.

Par contre, les shoots très rapides de LaMelo Ball (14 points à 5/19) et Terry Rozier (11 points à 4/13) n’ont sans doute pas plu à l’entraîneur, adepte d’un jeu offensif basé sur l’efficacité. À voir comment il arrive à utiliser l’énergie de son « backcourt » pour en tirer le meilleur… et mettre les autres joueurs dans de bonnes dispositions.