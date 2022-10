Légende du coaching, mais aussi des consultants TV, Hubie Brown vient de souffler ses 89 bougies, et il sera très honoré, ou pas, d’apprendre que son prénom est à l’origine d’une expression employée par Mike Malone.

Cette saison, le coach des Nuggets a décidé de pointer du doigt les « Hubie » de son équipe. Ce terme, qui fait référence au fait qu’Hubie Brown n’hésite pas à pointer du doigt les joueurs qui s’arrêtent de jouer, vise les joueurs qui deviennent « spectateurs » pendant une séquence de jeu, et le Denver Post rapporte que la séance vidéo de mardi a été marquée par l’identification de 25 « Hubie ».

« Je l’ai été pendant tout le match » avoue Bones Hyland, principale cible de son coach. « Bones doit faire du meilleur boulot dans la direction de l’équipe, et il doit continuer de jouer quand les choses ne vont pas dans son sens. J’ai trouvé qu’il était absent sur plusieurs actions, et c’est inacceptable » regrette Mike Malone.

Ce que Mike Malone a aussi pointé du doigt, ce sont les 13 rebonds offensifs du Thunder, le manque d’effort en défense… Mais globalement, c’est Bones Hyland qui a pris le plus cher, mais il n’est pas du genre à se vexer de s’être fait afficher devant ses coéquipiers.

« Je ne suis pas ce genre de gamin, et je ne m’attarde pas sur des mauvaises performances. Je sais comment je dois être performant, et je sais que ce match ne me ressemble en rien. Je ne vais pas venir ici et faire la moue. »

Une attitude qui plaît à son coach. « Je suis fier de lui… Je trouve qu’il fait preuve de maturité. Il est venu à l’entraînement, et il était prêt à travailler, à s’améliorer, et il l’a fait. Il n’est pas venu en s’apitoyant sur son sort, et c’est une grande étape pour lui ».