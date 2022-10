Domantas Sabonis en pince pour De’Aaron Fox et Keegan Murray

Sacramento a accéléré sa mue ces derniers mois avec l’arrivée de Domantas Sabonis en février, la Draft de Keegan Murray qui semble déjà « NBA Ready », puis les arrivées d’éléments comme Kevin Huerter ou Malik Monk. Le groupe de Mike Brown a livré une première prestation remarquée face aux Lakers (+30) et va profiter de la présaison pour continuer à peaufiner son jeu.

De retour de l’EuroBasket, Domantas Sabonis s’est exprimé sur ce qui ressemble à un vrai nouveau départ pour cette équipe de Sacramento qui a profité des dernières semaines pour apprendre à se connaître davantage.

« On n’est plus aussi timide qu’au début », a-t-il notamment déclaré. « On était trop respectueux et on ne voulait pas se marcher sur les pieds. Maintenant, on a tous mis ça de côté, on fait du trashtalking, on peut se donner à fond, et y aller sans retenue ».

L’axe 1-5, l’arme fatale

Sur le terrain aussi, le collectif développe ses forces un peu plus chaque jour. L’axe 1-5 entre De’Aaron Fox et le pivot lituanien sera l’une des principales menaces côté californien.

« On sait tous les deux comment jouer le « pick-and-roll ». Il est ouvert et écoute ce que je veux faire. Et moi, je suis ouvert aussi, j’écoute ce qu’il veut faire et où il a besoin de recevoir le ballon. On connaît les tendances de l’autre. Ça a très bien fonctionné. Plus nous le ferons cette année, plus nous développerons cette cohésion ».

Domantas Sabonis assure qu’au regard du talent, de la vitesse et de la vision de jeu de son acolyte, les options demeurent nombreuses dans le jeu à deux qu’ils peuvent proposer.

« Quand il est chaud, les équipes vont essayer de le prendre à deux. On peut le faire jouer sans ballon, sur du passe-et-va, du jeu de passe. C’est dur à défendre, tu défends sur un gars qui n’a pas le ballon, mais qui est vraiment rapide. Il peut passer derrière toi et faire un « curl » pour que je lui passe le ballon. Il y a plein d’options dans ce jeu à deux », a-t-il ajouté.

Keegan Murray pour couronner le tout ?

À ses côtés, il continue également de découvrir Keegan Murray, qui s’est montré à la hauteur dès le premier match de présaison (16 points, 6 rebonds, 2 interceptions, 1 passe décisive en 21 minutes). C’est un élément de plus qui pourra aider Sacramento à aller de l’avant. Le pivot a en tout cas été agréablement surpris jusque-là.

« Il sait shooter. Il a été génial pendant tout le camp d’entraînement. Je suis juste enthousiaste à l’idée de le voir enfin jouer dans un match NBA. Il va y avoir des matchs où il va exploser. Il est toujours au bon endroit au bon moment. C’est un joueur intelligent qui sait quand tirer et quand driver. Il est athlétique. Il peut déborder des gars et faire les bonnes lectures en donnant le ballon à d’autres shooteurs quand la défense s’effondre. Tout dépend de lui et de la rapidité avec laquelle il pourra se sentir à l’aise ».

Fort de ces nouveaux atouts, Domantas Sabonis mise sur la progression de son groupe au fil de la saison pour essayer de mettre fin aux 16 ans de disette sans playoffs pour la franchise.

« On pense à se battre et à devenir une meilleure équipe. La série dure depuis 16 ans, donc ça n’a pas grand-chose à voir avec nous. Mais c’est clair que si on fait notre travail, les choses vont s’arranger. Chaque équipe a cette mentalité au début du camp d’entraînement, de pouvoir obtenir cette récompense spéciale à la fin de l’année. Si on travaille en ce sens, de bonnes choses peuvent nous arriver ».