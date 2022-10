Giannis Antetokounmpo : « Il faut plus que du talent pour être un très grand joueur »

Au fil des années, Giannis Antetokounmpo est devenu un bon client pour les journalistes. Son enthousiasme et son naturel sont très plaisants dans une NBA souvent aseptisée, et cette semaine, depuis Abu Dhabi où les Bucks vont défier les Hawks, il a évoqué sa lointaine retraite qu’il aimerait prendre « à la Tim Duncan » en disparaissant du paysage, et il a aussi répondu aux critiques (injustes) de Gilbert Arenas.

Le double MVP ne cherche jamais la polémique à coups de déclarations fracassantes, et il n’est pas du genre à dire qu’il est le meilleur au monde. D’ailleurs, pour lui, la régularité est plus importante que les qualités individuelles.

« Il faut plus que du talent pour être un très grand joueur. C’est ce que les gens ne comprennent pas. On peut être la personne la plus talentueuse au monde et ne pas être en NBA » rappelle le Grec. « La NBA, ce n’est pas une question de talent. Il faut bien plus que du talent, il faut la régularité. LeBron James est en NBA depuis 20 ans. Quand on pense à LeBron, on pense à la régularité et c’est un très grand joueur depuis 20 ans. »

« Je peux dire que je ne suis pas le joueur avec le plus de qualités »

Autre élément important, la détermination, ce refus de la défaite et la quête de perfection. « On pense à l’obsession de MJ, l’obsession de Kobe, Steph, KD… Ce n’est pas qu’une question de qualités individuelles » répète Giannis.

D’ailleurs, lui-même sait qu’il n’est pas le plus doué, et on critique souvent son tir extérieur ou son dribble sur demi-terrain. Et pourtant, il est double MVP, champion NBA et pour beaucoup, toujours le meilleur joueur NBA.

« Je peux dire que je ne suis pas le joueur avec le plus de qualités. Je n’ai pas le meilleur tir, je n’ai pas le meilleur dribble. Je crois que je suis un très bon passeur, un passeur sous-estimé. Je pense que c’est ma qualité numéro 1. Mais ce qui me permet d’être un cran au-dessus des autres, c’est l’obsession et la discipline que j’ai vis à vis du basket. Ce n’est pas mon talent. »

Et justement, à qui prendrait-il quelques qualités ? « Le shoot à mi-distance de MJ… les appuis de Kobe… le shoot de Reggie Miller… la domination du Shaq » énumère-t-il, avant de terminer avec le côté « flashy » de Magic Johnson.