Les premières bonnes sensations de Zion Williamson

Patrick Williams est resté complétement figé. L’ailier des Bulls n’a rien pu faire face au mouvement de bras et le premier pas dévastateur de Zion Williamson. Celui-ci n’a eu besoin que d’un dribble pour écraser le cercle, à deux mains, en venant de la ligne de fond. Après des mois de galère, le phénomène des Pelicans a signé son retour cette nuit sur le parquet des Bulls.

En 15 minutes de jeu dans la victoire, il a signé 13 points (4/6) et 4 rebonds. Et surtout montré qu’il n’avait pas perdu de sa mobilité, de sa puissance et de sa facilité dans les airs. En témoigne ce petit tir raté dans la raquette après lequel il a re-sauté immédiatement pour finir par mettre le ballon dans le cercle. Ou son impressionnant contre « chase-down » sur le même Patrick Williams, finalement invalidé par les arbitres.

Des flashes de son jeu d’avant donc, sans pour autant montrer aux fans toutes les choses sur lesquelles il a travaillé avec ses préparateurs aux Pelicans. « Je n’ai pas pu tout leur montrer. Mais j’essaie de retrouver mes sensations. Trouver des espaces, choisir où je veux attaquer », livre le joueur de 22 ans après le match.

La découverte de nouveaux coéquipiers, d’un nouveau coach

L’ailier fort rappelle qu’il évolue avec « une nouvelle équipe » depuis sa dernière apparition sur les parquets NBA. C’était en mai 2021 et CJ McCollum, Jonas Valanciunas ou Larry Nance Jr, pour ne citer qu’eux, n’étaient pas encore là. « Je suis encore en train d’apprendre à connaître certains des gars. Aujourd’hui, on a réussi à s’entendre. Si on peut en faire autant sur le reste de ces matchs de présaison, on sera en bonne forme. »

Lui-même paraît en bonne forme à entendre ses coéquipiers. « Il avait l’air bien aussi. Je sais qu’il était impatient d’être sur le terrain et que ça lui a fait du bien d’entendre à nouveau son nom dans le cinq de départ, ce genre de choses. Ce n’est que le début », remarque par exemple Devonte’ Graham.

Sentiment partagé par leur coach Willie Green selon qui le meilleur marqueur de l’équipe en 2021 « va continuer à s’améliorer. C’est ce qu’on sait de Z. Il y travaille. C’est un compétiteur. Et vous savez, ça n’en a pas l’air mais il a marqué 13 points et pris quatre rebonds en 15 minutes. C’est le genre de travail qu’il fournit sur le terrain. »