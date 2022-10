La Luka 1 en « Racer Blue »

La collection de Luka 1 continue de s’étoffer avec ce nouveau coloris « Racer Blue » plutôt original avec une tige plutôt sobre et le dessous de la semelle multicolore.

La tige alterne entre deux teintes de bleu foncé. Le bleu foncé est également la couleur principale de la semelle. Les finitions comme la tirette, le logo du joueur ainsi que la partie avant de la semelle extérieure ressortent en vert clair. On trouve également des touches de rouge, au niveau du talon et sous la semelle multicolore.

La sortie de cette Luka 1 est prévue le 11 octobre sur le sol nord-américain.

(Via SneakerNews)

—

