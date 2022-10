Nick Nurse veut trouver le meilleur moyen d’utiliser Dalano Banton

Dalano Banton au micro. À l’occasion du passage des Raptors à Edmonton, au cœur de leur tournée canadienne, le natif de Toronto —l’un des deux seuls à avoir la nationalité du pays avec Khem Birch— a pris la parole pour remercier les fans locaux. Son compatriote et partenaire en sélection, Nickeil Alexander-Walker, en a fait autant pour le Jazz, facilement repoussé par les Raps.

Une fois la rencontre démarrée, le joueur de 22 ans a pu montrer de belles choses. Auteur de plusieurs finitions élégantes au cercle, le meneur de plus de 2 mètres (annoncé à 2m06, selon Basketball-Reference) a compilé 9 points (4/6 aux tirs), 3 rebonds et 2 interceptions en seulement 11 minutes.

Une première sortie convaincante aux yeux de son coéquipier, Fred VanVleet. D’après le meneur titulaire de l’équipe, les jeunes joueurs ont tendance à ralentir leur rythme de jeu et à accélérer plus intelligemment, en gagnant de l’expérience.

« On peut le voir avec lui. Il choisit ses positions, il sait où attaquer, il devient plus fort et il est capable de finir au cercle. L’année dernière, il est arrivé sur un rythme incroyable avec ses 2m06. Lire le jeu, connaître le système et diriger un peu l’équipe, je pense que c’est là qu’il a probablement le plus progressé et qu’il continuera de progresser », juge le vétéran de 28 ans.

« Il fait de superbes choses avec le ballon. »

Fred VanVleet, qui sort de trois saisons de suite à 35 minutes de moyenne ou plus, est susceptible de lever un peu le pied cette saison. Ses remplaçants, Malachi Flynn et Dalano Banton, pourraient ainsi en profiter, à moins que Scottie Barnes ne récupère aussi des minutes à la mène.

Rookie, le Canadien a bénéficié en moyenne de 11 minutes de jeu, pour 3.2 points par match. Mais son coach, Nick Nurse, est formel.

« Il y a tellement de choses intéressantes qu’il fait des deux côtés du terrain, la clé pour nous est de trouver la meilleure façon de l’utiliser. Il s’agit de faire de lui un joueur offensif plus complet qu’un simple porteur de balle qui lance l’attaque. C’est mon objectif. Il fait de superbes choses avec le ballon. Il génère du jeu. Mais il a d’autres qualités dont on doit tirer parti. Ça va l’aider d’élargir un peu ce rôle. »

Les Raptors auraient tort de se priver d’un joueur aussi grand et doté d’une telle mobilité, même si les profils de ce genre ne manquent pas dans l’équipe (Pascal Siakam, Scottie Barnes, O.G. Anunoby, Otto Porter Jr, Juancho Hernangomez, etc.). En tout cas, le 46e choix de la Draft 2021 se tient prêt.

« Je vais continuer de faire ce que l’on me demande, tout ce qui est nécessaire. Jouer aussi dur que possible, courir dans mes couloirs, jouer selon nos principes défensifs, être là où je peux et continuer de jouer mon jeu. »