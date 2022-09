Fred VanVleet ne fera pas deux fois la même erreur

Si Fred VanVleet a réalisé la meilleure saison de sa carrière l’an dernier, tant sur le plan statistique (20.3 pts par match) que sur le plan de la reconnaissance avec une première sélection au All-Star Game, il a en revanche vécu un exercice pénible sur le plan physique. Particulièrement après le All-Star Weekend.

Alors gêné par son genou, « FVV » se rappelle de deux oppositions très compliquées sur le plan défensif face à LaMelo Ball et Trae Young, pendant que les Raptors prenaient deux gifles face aux Hornets et aux Hawks.

« Il m’a secoué dans tous les sens » se souvenait Fred VanVleet, en référence à un Trae Young qui fissurait de toute part la défense des Raptors, avec 41 points à 17/24 aux tirs. « J’ai perdu confiance en ma défense, car il marquait sur moi comme personne ne l’avait jamais fait auparavant. »

Malgré cette première alerte en février, Fred VanVleet a laissé parler le compétiteur en lui durant le reste de la saison et a continué à jouer. Et il en a surtout payé les conséquences en playoffs, puisqu’il a manqué le cinquième et sixième match de la série face aux Sixers, à cause cette fois d’une douleur à la hanche.

Apprendre de ses erreurs puis s’adapter

« Je suis tellement un compétiteur que quand je suis sur le terrain, je ne prête finalement pas attention aux signaux envoyés par mon corps. Mais quand je revois mon langage corporel durant le All-Star Game ou le concours à trois-points, on voit qu’il y a un problème » a-t-il ajouté. « Je reconnais que c’était probablement une mauvaise lecture de ma part, j’étais physiquement bien loin de là où je croyais être. […] Je ressemblais à un joueur totalement différent, avec une attitude différente. C’était une période pénible pour moi, mais j’en tire des leçons. »

Un discours semblable à celui de son coach, qui reconnaissait qu’il est parfois complexe de pousser au repos forcé un joueur aussi important.

« Quand vous avez un gars, qui au-delà de bien jouer est aussi un grand compétiteur, c’est difficile de le mettre au repos. Ce n’est pas évident de lui dire : ‘Désolé, c’est ton jour de repos’ » confiait Nick Nurse. « Mais je pense que nous avons appris à façonner notre collectif sans lui. Et je pense que nous allons devoir être davantage capable de faire ça [cette saison]. »

Il faudra d’abord convaincre Fred VanVleet, toujours pas emballé par cette idée.

« C’était un choix que j’ai fait, et avec du recul, ça s’est mal terminé. Mais je ne peux pas dire que je ne le referai pas. Je dois simplement avoir une approche plus pertinente » a ainsi conclu le meneur All-Star de Toronto.