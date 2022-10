Russell Westbrook : « Tout l’été, toute ma vie, j’ai entendu des histoires à mon sujet »

C’était il y a 15 jours… On apprenait que la conférence de presse de rentrée de Darvin Ham et de Rob Pelinka était repoussée de six jours. La franchise n’avait pas justifié ce report, mais lundi, The Athletic a révélé que c’était parce que la direction des Lakers était sur le point de conclure l’échange de Russell Westbrook avec les Pacers !

Finalement, une fois de plus, les discussions ont achoppé, et le meneur All-Star est toujours là, et il est même toujours titulaire. Comme d’habitude, il se dit hermétique à tout ce bruit.

« Je suis super privilégié et reconnaissant pour ce que j’ai et ce qu’on m’a apporté », a-t-il déclaré au Los Angeles Times après la défaite face aux Kings. « J’ai autour de moi un soutien incroyable, de ma famille, et je m’appuie sur ma foi. Tout le reste se réglera tout seul. Tout l’été, toute ma vie, j’ai entendu des histoires à mon sujet. Ça ne va pas changer aujourd’hui. Il n’a donc rien de nouveau pour moi. Je vais continuer à garder la tête baissée, me concentrer sur la compétition. Et tout le reste se réglera de lui-même. »

Alors que la direction continue de lui chercher un point de chute, Russell Westbrook doit donc faire le job, et cette situation met évidemment en porte-à-faux son nouveau coach, Darvin Ham. Ce dernier répète qu’il compte sur le meneur All-Star pour mener à bien son projet.

« Dès qu’il voit une brèche, je ne veux pas voir de dribbles sur place »

« Il est avec nous, on l’apprécie, et on souhaite qu’il réussisse » assure l’entraîneur des Lakers. « Comme je l’ai déjà dit, j’ai un plan pour lui. Ce plan était inclus quand on m’a donné ce poste. C’est un super camp d’entraînement pour lui et il joue bien. »

Comme cette nuit face aux Kings quand il a beaucoup pris les intervalles pour casser la défense.

« C’est de cette manière que l’attaque, les courses et le système sont conçus pour lui permettre d’avoir ces ouvertures » conclut ainsi Darvin Ham sur son plan pour le MVP 2017. « Cela ouvre de larges brèches pour lui afin d’attaquer jusqu’au bout. Ce que je lui ai dit, c’est que dès qu’il voit une brèche, je ne veux pas voir de dribbles sur place. Tout a un point A et une point B, et il doit aller direct au cercle. »