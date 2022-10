Jamal Murray et Michael Porter Jr. avaient des fourmis dans les jambes

Ben Simmons, Kawhi Leonard, John Wall, Jamal Murray mais aussi Michael Porter Jr ou Damian Lillard. Lundi soir, de nombreuses stars ont retrouvé le chemin des terrains après plusieurs mois, voire plus d’un an d’absence.

À Denver, c’est le duo Murray-Porter qui était en tenue pour la réception du Thunder. Le premier a inscrit ses 10 points dans le deuxième quart-temps, et il a joué sans appréhension. La preuve avec son panier au buzzer, sur une jambe malgré plusieurs contacts. Juste avant il avait planté un 3-points en step-back. Rappelons que Jamal Murray n’avait plus joué depuis… 539 jours !

« Quand je me suis assis, je pense que les nerfs se sont libérés…« , a ainsi reconnu le meneur après le match. « C’était une bonne sensation. J’ai pris beaucoup de plaisir. »

« Lors de mon année rookie, ils auraient été agacés que je prenne ce type de tir »

Même aisance chez Michael Porter Jr dont le début de carrière est marquée par deux saisons blanches. Impatient, il a pris tir sur tir, et a même piqué des passes qui ne lui étaient pas destinées.

« Lors de mon année rookie, ils auraient été agacés que je prenne ce type de tir » se souvient l’ailier de Denver, auteur de 12 points à 5 sur 7 aux tirs. « Finalement, ils ont découvert que c’était mon jeu, que j’avais toujours joué comme ça. Il y a un équilibre à trouver entre le travail sur votre jeu, mais aussi le chrono et l’espace. Quand j’ai la main chaude, je peux prendre un tir plus difficile que lorsque je ne le suis pas. »

Pour cette rentrée, Mike Malone avait demandé à ses deux revenants de « faire leur travail dans le collectif« , et globalement, le cinq de départ n’était pas dans un grand soir, à l’image d’un Nikola Jokic à deux points sans le moindre panier inscrit.

« J’ai beaucoup de mal à trouver un domaine dans lequel on a vraiment excellé et joué à un niveau élevé » regrettait le coach des Nuggets. « On a perdu des ballons, on n’est pas revenu en défense, on n’a pas défendu la raquette, on n’a pas pris les rebonds…«