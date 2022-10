Kawhi Leonard n’a rien ressenti de spécial pour son retour sur les parquets

C’était la nuit des revenants en NBA. Car outre Ben Simmons et Jamal Murray, les Clippers enregistraient eux les retours de Kawhi Leonard et John Wall. Pour l’ailier, absent des terrains de la Grande Ligue depuis 476 jours et sa rupture d’un ligament croisé du genou, ce retour aux affaires a eu lieu sans effusion.

« C’était super » a-t-il expliqué après le match, conclu avec 11 points à 3/8 au tir, plus 4 rebonds, 2 passes et 2 interceptions en 16 minutes sur le parquet. « Le fait de pouvoir mettre en action tout le travail que j’ai accompli au cours des 14 ou 16 derniers mois et de jouer contre des joueurs du niveau NBA, ça m’a fait du bien. »

Visiblement, Kawhi Leonard a passé beaucoup de temps à la salle de musculation car il semble encore plus puissant qu’avant sa blessure. On l’a en tout cas retrouvé comme on l’avait quitté, ciblant les défenseurs « faibles » adverses pour travailler au niveau de ses spots préférés et récupérer des lancers.

Et quand on lui demande s’il était tendu avant la rencontre, « The Klaw » sourit.

« C’est drôle parce que PG [Paul George] m’a demandé si j’avais les papillons avant le match, dans l’estomac », répond ainsi Kawhi Leonard. « Je lui ai répondu : ‘Non’. Il y a peut-être un truc qui flotte quelque part. Mais aujourd’hui, je me suis senti de la même manière que si j’avais abordé n’importe quel autre match. »

Même s’il n’a pas directement retrouvé son efficacité au tir, Kawhi Leonard était surtout heureux de retrouver ses sensations, notamment sur le plan physique. À 31 ans, l’ancien des Spurs et des Raptors s’attend de toute façon à vivre « un parcours, un processus » dans son retour de blessure, progressif.

« Offensivement, Kawhi était un peu fatigué », a d’ailleurs noté Tyronn Lue. « Mais il a obtenu quelques tirs qu’il réussit normalement. Rien que le fait de l’avoir sur le terrain fait une grande différence pour notre équipe. »