Jamal Murray en bonne forme, Josh Giddey également

Sans Shai Gilgeous-Alexander ni Lu Dort, le Thunder est tout de même allé s’imposer à la Ball Arena de Denver.

De retour au jeu pour la première fois depuis sa rupture d’un ligament croisé du genou, en avril 2021, Jamal Murray a rassuré tout le monde avec 10 points à 4/7 au tir, plus 2 passes et 2 rebonds en 15 minutes de jeu.

À ses côtés, Nikola Jokic a fait jouer ses coéquipiers alors que Tre Mann (17 points) ne se posait pas de questions pour lancer Oklahoma City. Mike Malone prenait pas mal de temps-morts alors que Jamal Murray permettait, au buzzer, à son équipe de basculer en tête (52-51) à la mi-temps. De quoi chauffer le public des Rocheuses.

Mais au retour des vestiaires, on a surtout vu Josh Giddey, l’Australien alternant les services pour ses shooteurs et les shoots à 3-points, avec un 2/2 qui laisse entrevoir ses progrès dans le domaine. Il finit la rencontre au bord du triple-double, avec 14 points, 12 rebonds et 9 passes décisives en 25 minutes.

Oklahoma City avait repris le contrôle du match et les remplaçants n’ont pas changé la donne en fin de match, Zeke Nnaji (15 points, 6 rebonds) affichant comme d’habitude son énergie débordante. Insuffisant au final (112-101).