Le phénomène Wembanyama a débarqué aux Etats-Unis

Alors que les matches de présaison ont débuté ce week-end et vont se poursuivre tout au long de la semaine, l’attention de la planète NBA sera cependant braquée ailleurs.

Du moins mardi et jeudi, puisque Victor Wembanyama et les Metropolitans de Boulogne-Levallois vont doublement affronter Scoot Henderson et la Team Ignite, dans le cadre d’une tournée américaine diffusée sur ESPN. Ce sera à Henderson, la ville où l’Ignite joue ses matches à domicile cette saison, près de Las Vegas.

Sur le papier, ce ne sont que deux matches amicaux, mais l’enjeu est évidemment bien plus important pour beaucoup d’observateurs. Notamment pour les « scouts », qui se frottent d’avance les mains à l’idée d’assister aux premiers duels entre les deux grandes vedettes de la Draft 2023, qui font tourner les têtes depuis des mois.

« Je sais que ça va bien se passer »

Pour la pépite des Mets, cette double confrontation va ainsi offrir un premier aperçu de la NBA, de ses règles, de son jeu plus ouvert et son tempo plus élevé qu’en Europe. Une configuration qu’il ne connait certes pas, mais qui ne ralentit pas ses ardeurs pour autant. Bien au contraire.

« Nous allons jouer contre une équipe style NBA, avec les règles de la NBA, sur un parquet NBA » a ainsi résumé « Wemby ». « Ça va vraiment être une première pour moi. J’ai hâte de voir ce que ça va donner. Enfin, je sais que ça va bien se passer, mais j’ai hâte quand même. »

L’ancien joueur de l’ASVEL ne s’arrête pas en si bon chemin, et en profite même pour placer un petit compliment en direction de Scoot Henderson. Un compliment à double sens.

« De tous les prospects que je connais dans notre promotion, je pense qu’il est mon préféré. C’est le plus fiable. Il est vraiment très bon. Si je n’étais pas né, je pense qu’il mériterait d’être le premier choix » a-t-il glissé, malicieux.

Du côté des Américains, le discours est plus modéré. Notamment chez Scoot Henderson justement, qui réfute cette idée d’un match dans le match entre les deux jeunes vedettes, et minimise alors l’impact des performances individuelles. « Tout le monde essaye de nous comparer. Je ne vois pas les choses de cette manière. Je pense que nous sommes simplement deux très bons joueurs de basket, chacun de notre côté. »

Le mot de la fin pour le coach de l’Ignite Jason Hart, « honoré de [jouer Victor Wembanyama] à 18 ans, car à 24 ans il sera à un tout autre niveau », alors que Vincent Collet veut le « tenir prêt pour ce qui l’attend. »

Victor Wembanyama en couverture de la dernière édition du magazine Slam