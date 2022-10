Jordan Clarkson n’a pas son bon de sortie

Le Jazz en a-t-il terminé de son plan de reconstruction ? Cet été, Rudy Gobert, Donovan Mitchell et enfin Bojan Bogdanovic ont été transférés, et on évoque les départs de Mike Conley et de Jordan Clarkson depuis plusieurs semaines. Sauf que ce dernier n’a pas de bon de sortie si l’on en croit The Athletic.

« Les dirigeants des Lakers ont même essayé de récupérer Jordan Clarkson, avant que le propriétaire du Jazz Ryan Smith ne leur dise qu’il n’avait aucunement l’intention de le laisser partir » explique Shams Charania, l’insider vedette.

L’ancien meilleur sixième homme de la NBA a tout vécu depuis son arrivée en NBA, et tout lui convient. Il se plait d’ailleurs beaucoup à Salt Lake City où sa carrière a vraiment décollé.

« Je me contente d’être pro, de garder le cap sur ce que je fais : venir à l’entraînement, travailler, être quelqu’un qui montre l’exemple… Et puis, j’essaie d’être plus bavard et de communiquer davantage » explique-il au Salt Lake Tribune. « J’essaie juste d’avoir une plus grande influence dans ce domaine, en parlant aux gars et en partageant mon expérience. »

Il y a une semaine, il confiait que la situation actuelle lui convenait même s’il regrettait que la direction ait brisé un effectif capable de jouer le titre. « C’est dur de redescendre du niveau où l’on était. On a gagné pendant trois ans d’affilée. On avait le meilleur bilan de la ligue il y a deux ans. L’année dernière n’était pas la meilleure, mais on a quand même terminé dans les quatre premiers de l’Ouest. On avait une autre chance de gagner un championnat et tout a été gâché. C’est frustrant, mais demain est un autre jour et il faut trouver une solution. »