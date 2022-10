Après 440 jours d’attente, c’est la grande rentrée de Ben Simmons face aux… Sixers

Ce n’est qu’un match de présaison mais on retiendra tout de même que le grand retour de Ben Simmons sur les terrains aura lieu ce soir face aux Sixers. Ce sera au Barclays Center dans une ambiance bien moins bouillante qu’à Philadelphie, et pour la première fois, on devrait donc voir ensemble Simmons donc, avec Kevin Durant et Kyrie Irving.

« Sauf contretemps entre ce moment et l’heure du match, tous nos gars devraient être en mesure d’être disponibles » a prévenu Steve Nash. « C’est beaucoup de plaisir. Je crois tellement en son jeu. C’est un joueur tellement dynamique, unique, qui fait tellement de choses sur le terrain de basket. C’est un excellent complément à notre équipe. Il rend ses coéquipiers meilleurs des deux côtés du terrain. Je lui ai donc apporté du soutien après sa blessure et sa longue période d’inactivité, et je lui ai permis de progresser à son rythme avec notre groupe. Donc, c’est très excitant ».

« Je fais partie de ces joueurs qui peuvent se remettre en forme très rapidement »

Au total, on n’a plus vu Simmons sur un terrain depuis 440 jours. Son dernier match, c’était le 20 juin 2021, avec une élimination en playoffs face aux Hawks. Critiqué par son coach et en proie à des problèmes psychologiques, Simmons avait demandé à partir. Finalement, il aura fallu attendre février, et cet échange contre James Harden, pour qu’il quitte Philadelphie et débarque à Brooklyn.

« Je suis quasi certain d’être prêt à jouer » avait annoncé l’Australien la semaine dernière. « C’est un sentiment génial. J’ai repris les habitudes du jeu sur tout terrain, et je me sens bien« .

Bien évidemment, la reprise s’effectuera en douceur. Sans doute qu’il jouera une quinzaine de minutes. Inutile de forcer après 15 mois sans jouer, même s’il est en forme.

« Naturellement, je fais partie de ces joueurs qui peuvent se remettre en forme très rapidement, et donc ce n’est pas vraiment une préoccupation pour moi » poursuit-il. C’est de l’endurance simplement sur du cinq-contre-cinq, sur tout le terrain. Mais globalement, je me sens super bien. »

« Ben va aussi nous aider à accélérer le rythme et à obtenir non seulement des tirs à 3-points mais aussi des tirs sur transition »

Au final, le seul frustré, c’est peut-être Seth Curry car il se remet d’une opération à la cheville. Il sait combien c’est précieux d’avoir un créateur comme Simmons pour trouver de bonnes positions.

« Cela va être génial ! » lance le frère de Stephen. « On a des gars qui peuvent créer des shoots à 3-points pour eux mêmes, mais quand on a des gars comme Kevin et Ben qui peuvent créer des tirs pour les autres, forcément les pourcentages vont s’améliorer. C’est juste plus facile de procéder. On n’avait pas quelqu’un comme Ben. Je pense que personne dans l’équipe n’est capable de faire chaque soir ce qu’il fait. »

Même à l’entraînement, Curry a déjà pris du plaisir à regarder Simmons. « Tous ces joueurs différents et talentueux peuvent créer des tirs pour les autres, et ils vont aider l’attaque à atteindre un autre niveau et apporter autre chose. Ben va aussi nous aider à accélérer le rythme et à obtenir non seulement des tirs à 3-points mais aussi des tirs sur transition. C’est plaisant de le regarder s’entraîner, et ce sera encore mieux quand je serai sur le terrain«