Après sa dernière saison en pointillés, Kyrie Irving est désormais de retour à temps plein pour les Nets. De quoi ravir son club, même si le meneur s’est aussi récemment « illustré » sur ses réseaux sociaux.

D’abord en partageant sur Instagram une vidéo d’Alex Jones, le célèbre complotiste américain récemment lourdement condamné, qui expliquait en 2002 qu’une organisation secrète, le « Nouvel Ordre Mondial », voulait diriger le monde « en libérant des maladies, des virus et des fléaux sur nous ». Puis en expliquant sur Twitter que « la pandémie/vaccination forcée est l’une des plus grandes violations des DROITS DE L’HOMME de l’histoire ».

Du côté des Nets, on préfère clairement ignorer les nouvelles sorties complotistes de Kyrie Irving. Un problème moral pour Kareem Abdul-Jabbar, qui commente l’actualité sur sa newsletter.

Voici le texte intégral du meilleur marqueur de l’histoire de la NBA.

« Il y a une certaine ironie à ce que cette nouvelle vienne juste après la précédente sur la mauvaise éducation de la jeunesse américaine (par les manipulations historiques de Ron DeSantis et Tucker Carlson, ndlr). Car le processus de pensée de Kyrie Irving est un exemple de ce qui se passe lorsque le système éducatif échoue.

En octobre dernier, j’ai écrit un article sur le refus de Kyrie Irving de se faire vacciner contre le Covid-19 (« Est-ce qu’on devrait juste laisser Kyrie tranquille ? ») et sur les raisons pour lesquelles ce choix irréfléchi était destructeur pour le pays et surtout pour la communauté noire, où il serait un modèle influent. Les faits ont montré que cette accusation était vraie. Irving s’en est moqué. Il a continué à promouvoir ses sentiments antivax – quel que soit le coût en vies et sur la santé pour les autres – se définissant comme un « martyr ». Sans blague.

Nous aurions pu le laisser mijoter seul dans sa propre ignorance gélatineuse. Les gens riches et célèbres s’en sortent en permanence lorsqu’ils racontent des choses stupides parce que leur argent les isole des conséquences. Ils s’entourent de gens qui leur disent oui à tout et dont le travail est de confirmer leurs idées farfelues. Oui, Monsieur Irving, la Terre n’a jamais été aussi plate.

Mais maintenant, Irving est de retour et il est encore plus destructeur, insensible et tout simplement plus stupide qu’avant. Il a décidé que ce serait une bonne idée de poster un clip vidéo de 2002 du fondateur d’Infowars, Alex Jones. Oui, le type qui a été jugé pour avoir nié la fusillade de Sandy Hook et qui a admis dans une audience publique être un artiste et que sa personnalité à l’écran n’est qu’un personnage (qui soutire des millions de dollars à des téléspectateurs qui n’en sont pas conscients). L’essentiel du clip est une mise en garde contre une cabale de dirigeants internationaux qui libèrent secrètement des fléaux sur le monde, afin d’en tirer profit. (Bien sûr, nous savons qui obtient réellement un avantage en affirmant cela).

Alex Jones est l’un des êtres humains les plus méprisables qui soient et s’associer à lui signifie que vous partagez sa puanteur.

Kyrie Irving serait considéré comme un bouffon comique s’il n’y avait pas cette influence sur les jeunes qui admirent les athlètes. Lorsque je regarde certains des athlètes qui ont utilisé leur statut pour améliorer réellement la société – Colin Kaepernick, LeBron James, Muhammad Ali, Bill Russell, Billie Jean King, Arthur Ashe et bien d’autres – il devient évident à quel point Irving a terni la réputation de tous les athlètes qui s’efforcent d’être considérés comme autre chose que des sportifs stupides.

Irving ne semble pas avoir la capacité de changer, mais nous avons la capacité de continuer à lutter contre son comportement destructeur. Une façon de le faire, au-delà de simplement secouer la tête et d’envoyer des tweets moqueurs, est d’écrire à ses sponsors et de leur dire de laisser tomber Irving – en menaçant de les laisser tomber eux. Nike a probablement décidé de ne pas renouveler son contrat après cette saison. Mais il est toujours sponsorisé par Pepsi et 2K Sports. (Ne vous sentez pas mal pour Irving : ses gains en carrière à la fin de la saison 2022/23 seront de 230 millions de dollars. Cela permet d’acheter beaucoup de gens qui vous disent oui à tout). »