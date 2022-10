À Toronto, Otto Porter Jr. transmet son expérience de champion NBA

Une année et puis c’est tout. Mais quelle année ! Arrivé sur le pointe des pieds aux Warriors, avec un contrat d’un an au salaire minimum, Otto Porter Jr. est reparti avec une bague de champion NBA. Sa cote a grimpé, et les voilà aux Raptors avec un contrat de 12 millions de dollars sur deux ans. C’est l’une des deux recrues de l’équipe, avec Juancho Hernangomez.

À Toronto, il espère transmettre cet ADN de champion à une formation jeune et très ambitieuse. Pour l’épauler, il y a Thaddeus Young, autre grand frère de l’équipe.

« Comme Thad l’a dit, nous avons un groupe de jeunes gars qui… ont faim. Ils sont prêts à faire tout ce qu’il faut. Je suis un vétéran supplémentaire pour aider Thad avec eux, et ils sont déjà en train de nous piquer des trucs car ils veulent atteindre ce niveau. Et c’est notre travail de transmettre les informations que j’ai reçues de Golden State ou de mes années précédentes. Nous voulons absolument partager cela avec la jeune génération. »

Sur le plan du jeu, il a conscience qu’on ne remplace par un Stephen Curry ou un Draymond Green, mais il y a des principes qui peuvent fonctionner dans n’importe quelle équipe.

« C’est simplement la balle qui circule, le mouvement des joueurs et de la balle » poursuit Otto Porter Jr. « Il faut obliger la défense à changer, et ce qu’il y au coeur de l’attaque, c’est de réussir des stops défensifs. Tout commence par des stops défensifs pour partir en contre-attaque. Et quand on se retrouve sur demi-terrain, il s’agit de prendre son temps, de trouver ses positions de tirs, de bouger, toujours, et de faire circuler la balle. »

Est-ce qu’il voit des similitudes entre les Raptors et les Warriors ?

« C’est surtout en défense parce qu’on « switche » beaucoup avec un cinq très polyvalent. N’importe quel joueur qui rentre peut jouer à toutes les positions. C’est clair que c’est utile« .