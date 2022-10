Attention, les Spurs vont jouer Tre vite cette saison

On peut ne pas être très rapide, et pourtant adorer… le jeu rapide. C’est le cas de Doug McDermott, l’un des trois vétérans des Spurs. L’ancien shooteur des Bulls et des Pacers a perdu sa lance de rampement puisque Dejounte Murray a été transféré aux Hawks, mais il est très enthousiaste à l’idée de jouer avec des coéquipiers aussi jeunes, et donc aussi rapides. A San Antonio, dix joueurs ont 22 ans et moins.

« Murray jouait évidemment à un niveau très élevé la saison passée, et il attirait tellement l’attention de la défense, que ça me donnait des ouvertures » rappelle Doug McDermott. « Cette année, ça pourrait être encore mieux tant on va jouer vite. On va d’un côté à l’autre, tout le monde se fait des passes, tout le monde prend des tirs… Je pense que vous allez voir du rythme cette saison, et ça va donner davantage de possessions. »

Les Spurs faisaient déjà partie des équipes qui jouaient le plus vite puisqu’ils étaient 5e de la NBA avec 100 possessions en moyenne sur 48 minutes. « Cela donne moins de temps pour penser à ses erreurs » apprécie le shooteur. « Les gars peuvent faire des erreurs sans se prendre la tête, de peur d’être sortis du match et d’aller sur le banc. Je pense que c’est le côté séduisant de notre situation. »

A la manoeuvre, Tre Jones, le petit frère de Tyus. C’est lui qui sera titulaire, et Gregg Popovich ne pense que du bien de lui, notamment parce qu’il a de vraies qualités de leader.

« Quand on trouve des joueurs qui ont le potentiel d’être des leaders, on essaie de les aider à se développer » explique le coach de San Antonio. « Tre a ce truc. Certains l’ont, d’autres pas. Je me souviens que Coach K. (qui a coaché Tre Jones à Duke) m’avaient demandé ce que j’aimerais trouver chez Tre, et c’était l’une des priorités. C’est un leader né. »

« Je vais essayer d’endosser ce rôle de leader »

Ironie de la situation, Tre Jones ne possède même pas de contrat garanti, et les Spurs peuvent s’en séparer avant le début de saison pour faire une économie de 500 000 dollars. Cela n’en prend pas le chemin, mais l’intéressé sait qu’il doit faire ses preuves.

« On verra comment se déroule ce camp. Je vais essayer d’endosser ce rôle de leader, et de continuer de faire ce que je sais faire : mettre en place les systèmes, trouver les joueurs aux bons endroits. Et le reste viendra naturellement. Je vais continuer de répondre présent quand on m’appelle, et c’est juste une plus grande opportunité pour moi. »

Apparemment, à l’entraînement, les équipes menées par Tre Jones sont… invaincues ! « Franchement, je ne crois pas que Tre ait perdu un match. Il a dirigé la manoeuvre à chaque match ! » rapporte Doug McDermott.

Pour Gregg Popovich, Dejounte Murray est irremplaçable, tant il était complet. Ce sera donc à plusieurs joueurs de combler les manques. « On doit trouver quelqu’un qui marque ses points et fasse ses passes… C’était aussi un incroyable rebondeur à son poste. Il y a donc beaucoup de choses à combler maintenant qu’il n’est plus là » conclut Coach Pop.