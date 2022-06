Les Hawks rêvent de Dejounte Murray…

Puisque Jerami Grant a pris la direction de Portland, tous les regards se tournent désormais vers John Collins dont le nom circule depuis plusieurs semaines pour un échange. L’intérieur des Hawks n’entrerait plus dans les plans de sa direction, et selon The Athletic, des discussions sont entamées avec les Kings. Précision importante : Sacramento n’incluerait pas son 4e choix de Draft dans les négociations.

En revanche, c’est Harrison Barnes qui pourrait faire ses valises et rejoindre Atlanta. On sait que les Hawks cherchent des défenseurs et Barnes fait partie des bons « two-way players » capables d’écarter le jeu en attaque par sa polyvalence, et de défendre sur le meilleur extérieur adverse.

Autre piste pour John Collins : San Antonio ! C’est le Bleacher Report qui annonce que les Hawks seraient sur la piste de Dejounte Murray pour épauler Trae Young. Le meneur des Spurs est l’un des meilleurs défenseurs de la NBA et l’un des joueurs les plus complets, et The Athletic confirme qu’il y a des discussions mais qu’il n’y a rien de concret. On voit mal Gregg Popovich se séparer de son meilleur joueur contre un intérieur qui reste sur une saison très moyenne, ou même plusieurs premiers tours de Draft. D’ailleurs, Murray a ironisé sur les réseaux sociaux.

Côté Sacramento, si l’intérêt pour Collins se confirme, ce serait pour faire équipe avec Domantas Sabonis sous les panneaux. Sur le papier, ce n’est pas forcément très complémentaire, et ça manque clairement de dureté en défense. Mais avec De’Aaron Fox aux manettes, ça peut former un trio très explosif.