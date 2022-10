Pour leur nouveau maillot, les Blazers ont suivi les idées de Damian Lillard

Les Blazers ont dévoilé samedi leur nouveau maillot « Statement Edition », et derrière cette tenue, se cache un directeur artistique du nom de… Damian Lillard.

« Dès le départ, j’ai dit aux designers que je voulais le logo « pinwheel »… Non seulement parce j’ai pensé que ce serait beau, mais aussi parce qu’il représente une chose qui me tient à cœur, une chose qui tient à cœur aux Blazers : le travail collectif et l’unité » a ainsi expliqué le « franchise player » de l’équipe.

C’est aussi Damian Lillard qui a choisi que le rouge foncé soit la couleur dominante, et c’est donc la première fois que le logo « pinwheel » est présent sur une tenue. On ne trouve aucune mention à Portland ou aux Blazers.

Damian Lillard et ses coéquipiers le porteront pour la première fois le 21 octobre prochain face aux Suns.