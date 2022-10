Chris Paul et les Suns satisfaits des changements offensifs

À l’annonce de la titularisation de Cam Johnson au poste 4 pour la saison à venir, Monty Williams a révélé que Chris Paul et Devin Booker auraient moins la balle dans les mains cette saison. L’idée est de confier davantage la création du jeu à Mikal Bridges et justement Cam Johnson pour les responsabiliser, permettre au tandem Paul-Booker de jouer sans ballon, et bien sûr être moins prévisibles.

Du côté des joueurs, on accepte l’idée, à commencer par Chris Paul. « Cela me satisfait beaucoup » a-t-il réagi. « C’est quelque chose dont nous parlons depuis quelques années. La seule façon de s’améliorer dans un domaine comme celui-ci est de l’intégrer dans son jeu. Mikal (Bridges) en a parlé. Booker aussi. Évidemment, il y aura des situations où je jouerai toujours en tant que meneur de jeu, mais il y aura des manières de jouer sans ballon et de changer un peu les choses. »

Même satisfaction chez Mikal Bridges qu’on devrait donc voir davantage pour remonter la balle après un rebond ou en tête de raquette pour distribuer le jeu.

« Je crois que je n’ai jamais eu autant la balle en main » a-t-il reconnu après la séance de vendredi. « Je ne peux pas la garder trop car on a des gars comme Chris et Book, mais c’est déjà bien. »

« On a dit un millier de fois à nos gars qu’il s’agissait de créer du jeu, et non de lancer des systèmes »

Pour Cam Johnson, cela fait partie de la progression naturelle d’un joueur. « Je pense que Mikal a progressé dans tous les domaines. Dans les dribbles, le shoot, la création, physiquement… Je pense que nous n’avons pas progressé dans un domaine en particulier. On est juste de meilleurs joueurs, et il joue vraiment bien. »

Une précision tout de même apportée par Monty Williams.

« Quand on remonte le terrain, il ne s’agit pas uniquement de dribbler. On a dit un millier de fois à nos gars qu’il s’agissait de créer du jeu, et non de lancer des systèmes. Quand on remonte le terrain, on veut être capable de créer du jeu, surtout quand la défense vous presse. C’est comme une bonne règle « old school » : ‘si quelqu’un vous met la pression sur tout le terrain, oubliez le système, innovez et quelque chose de bien arrivera’. »