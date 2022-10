Gregg Popovich : « Je n’ai pas engagé Candice Dupree parce qu’elle est une femme »

Après avoir donné sa chance à Becky Hammon comme assistante, et c’était une première en NBA, Gregg Popovich a complété son banc cette saison avec Candice Dupree, engagée pour s’occuper de la formation des joueurs. Comme Hammon, c’est une ancienne vedette de WNBA. Comme Hammon, c’est une femme. Mais n’allez surtout pas causer de diversité avec Gregg Popovich !

« Je ne veux pas créer de malaise ici, et engager une femme pour le plaisir d’engager une femme ou un Noir pour le plaisir d’engager un Noir« , a déclaré Popovich. « Il s’agit d’engager des personnes qualifiées, et il se trouve que (Dupree) est une femme. Mais je ne l’ai pas engagée parce qu’elle est une femme. Je l’ai engagée parce qu’elle était une sacrée joueuse, qu’elle comprend le jeu, qu’elle est très douée et qu’elle apportera quelque chose au programme, tout comme Becky l’a fait. Il ne s’agit donc pas d’être une femme« .

Agé de 38 ans Dupree a joué 16 ans en WNBA. Sept fois All-Star, elle a remporté un titre avec le Mercury en 2014 et elle est la 5e meilleur marqueuse de l’histoire de la ligue. A la retraite depuis un an, elle entame sa carrière dans le coaching à San Antonio après avoir fait ses gammes au sein du « NBA Assistant Coaches Program », un cursus créé par la NBA afin de former les anciens joueurs et anciennes joueuses au métier d’assistant. On l’a ainsi vu au Draft Combine avec les joueurs universitaires qui se préparaient pour la Draft.