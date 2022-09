Au Japon, James Wiseman et les Warriors lancent la présaison en s’imposant face aux Wizards

La présaison NBA a démarré avec le match entre les Warriors et les Wizards, au Japon. Pas de Klay Thompson, ménagé par Steve Kerr, et un premier quart-temps marqué par une maladresse générale.

Globalement, le match entier fut marqué par une grosse maladresse, avec des Wizards qui ont shooté à 31/83 (37%) dont 6/36 (17%) à 3-points, quand les Warriors faisaient à peine mieux avec 29/75 (39%) au tir en général, et 7/23 (30%) de loin, avec notamment un Stephen Curry à 1/7 au tir, dont 1/4 à 3-points.

Comme d’habitude en présaison, en particulier lors des premiers matchs, ce fut surtout l’occasion pour les deux coachs de tester différentes choses. Du côté de Golden State, c’est surtout la verticalité apportée par James Wiseman, notamment recherchée par Stephen Curry et Draymond Green, qui a marqué les esprits. En 24 minutes, le pivot termine avec 20 points et 8 rebonds et si ses mains ne sont pas très rassurantes quand il est loin du cercle, la menace qu’il représente sur alley-oop offre de grandes possibilités…

À noter également l’activité de Donte DiVincenzo, qui peut être un vrai plus en sortie de banc.

Côté Washington, on a clairement essayé de mettre en valeur Rui Hachimura devant son public, le Japonais étant titulaire à l’aile pour finir avec 13 points et 9 rebonds en 25 minutes sur le terrain.

Pour le reste, Bradley Beal et Kristaps Porzingis ont surtout essayé de combiner ensemble pour mettre en place quelques automatismes, tandis que Delon Wright se montrait intéressant et très actif sur le plan défensif.