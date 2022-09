DeMar DeRozan et Zach LaVine, les valeurs refuges des Bulls

Parmi les nombreuses incertitudes qui pèsent sur ce début de saison à Chicago, à commencer par la blessure très inquiétante de Lonzo Ball ou encore les points d’interrogation que sont encore Patrick Williams et Ayo Dosunmu, les Bulls peuvent s’enorgueillir de compter deux joueurs bien établis avec DeMar DeRozan et Zach LaVine.

Scoreurs patentés, chacun dans son style, les deux All-Stars seront encore cette année les dépositaires du jeu offensif de leur équipe. En espérant un regain de la part de Nikola Vucevic après sa première saison d’adaptation, ils seront les valeurs sûres du cinq majeur des Bulls.

Ambiance rigolarde au camp d’entraînement

« On peut toujours peaufiner les choses. Je n’ai jamais rencontré personne qui a réussi à tout maîtriser à la perfection dans son métier », explique le vétéran DeMar DeRozan sur le site des Bulls. « Tant que tu ajoutes quelque chose à ton jeu, si petit que cela soit, ça sera bénéfique. C’est comme ça que je vois les choses. Je voulais comprendre le jeu différemment, apporter différentes manières de scorer ou de finir au cercle. Il y a tellement de moyens d’approcher le jeu. »

N’ayant jamais caché son admiration pour Kobe Bryant et sa « Mamba Mentality », DeMar DeRozan s’est pris, un instant, pour son modèle avec ce trait d’esprit : « Il y a même quelques soirées où j’ai diminué le niveau de lumière de 50% pour voir ce que ça faisait… Non, non, je plaisante ! Mais imaginez si je l’avais fait. C’est ce genre de trucs qu’on peut essayer de faire pour s’améliorer petit à petit. »

Malgré les pépins physiques de certains, le moral semble plutôt bon à Chicago. Ces Bulls avaient décidément envie de rigoler pour ces premiers jours de reprise.

« J’ai beaucoup ajouté à mon jeu. À mon jeu court notamment », blaguait à son tour Zach LaVine en faisant référence à son hobby de golfeur. « Non, mais j’ajoute toujours des éléments nouveaux à mon jeu. Il ne s’agit pas de changer son jeu ou de devenir quelqu’un d’autre. Je sais ce que je sais bien faire car je l’ai fait ces quatre dernières années. Il s’agit simplement de peaufiner les choses et de progresser sur ses acquis. »

DeMar DeRozan rêve d’un Zach LaVine en pleine forme

Pour Zach LaVine, l’objectif est clair cette saison : jouer le maximum de matchs pour permettre à son équipe de garder le cap jusqu’aux playoffs. Blessé au genou en deuxième partie de saison, le double champion du dunk est passé sur la table d’opération durant l’été. Un nettoyage du genou qui est censé apaiser DeMar DeRozan.

« Je ne peux pas vous dire combien de fois je lui ai parlé pendant l’été, simplement pour prendre des nouvelles. Je veux vraiment un Zach en pleine forme. C’est ce dont je rêve chaque nuit. S’il est en forme, ça va rendre nos vies beaucoup plus faciles. Car une grosse partie de la charge de travail m’est tombée dessus quand Zach était blessé. Ne pas avoir pu jouer ensemble nous a compliqué la tâche et nous a empêché de trouver de la constance. Avec Zach en forme, notre boulot à tous sera plus facile. »

Respectivement à 28 et 24 points par match la saison dernière, DeMar DeRozan et Zach LaVine figurent comme un des duos de scoreurs les plus dangereux du circuit. Un tandem qui doit de nouveau propulser les Bulls en playoffs, pour faire mieux qu’une sortie au premier tour…

« On se connait bien maintenant », conclut Zach LaVine. « On a une excellente relation et on continue à mieux jouer l’un avec l’autre. On a vu comment nos adversaires défendaient sur nous et s’adaptaient au fur et à mesure de la saison passée. Moi dans le pick & roll et lui au poste bas. On va simplement essayer de tirer avantage de ces situations pour trouver de meilleurs tirs et de meilleures positions. On a un an ensemble derrière nous et ça ne va qu’aller mieux. »