Les Pelicans impressionnés par la forme de Zion Williamson

Le camp d’entraînement de New Orleans n’a pourtant commencé que depuis mardi matin, à un rythme de deux entraînements quotidiens. Mais Zion Williamson a déjà réussi à se mettre Willie Green dans la poche puisque le coach des Pelicans a été impressionné par le rendement de son joueur sur ces premières séances.

« Z avait l’air dans une forme incroyable. Avec sa force, sa vitesse, il a plus ou moins dominé le scrimmage », a glissé le coach au sortir de l’entraînement d’hier.

Revenu à 100% après une blessure au pied qui l’a éloigné des terrains durant toute la saison dernière, Zion Williamson a déjà marqué des points.

« Ce qui est ressorti, c’est surtout sa force. Il parcourait rapidement les deux côtés du parquet. Quand il avait le ballon, il prenait des décisions rapides, que ce soit pour scorer ou pour trouver un coéquipier. C’était vraiment impressionnant à voir », a-t-il ajouté.

Ses coéquipiers conquis

Son coéquipier Larry Nance Jr. a été lui aussi marqué par la dimension physique retrouvée de Zion Williamson.

« Le mec n’a pas joué au basket depuis 500 et quelques jours. Ce n’est pas comme si on ne s’attendait pas à ça tout de suite mais bon sang, je dois être honnête avec vous, le mec a l’air en forme. Il va falloir du temps pour que tout le monde s’adapte à lui, et lui aux autres, mais c’est difficile de ne pas être impressionné ».

Parmi les joueurs avec qui il n’avait pas encore évolué, le meneur Jose Alvarado a bon espoir pour que le retour de l’ancien pensionnaire de Duke se déroule pour le mieux.

« Je pense que c’est un joueur très spécial, auquel nous pouvons nous adapter. Il n’a pas forcément besoin du ballon tout de suite. Il trouvera sa voie. Il s’est très bien adapté. On aurait dit qu’il jouait avec nous depuis un moment », a-t-il confié.

Le premier match de pré-saison des Pelicans aura lieu le mardi 4 octobre prochain face aux Bulls.