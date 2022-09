Jamal Crawford remplace Dwyane Wade sur TNT

Quelques jours après l’annonce du départ de Dwyane Wade de l’antenne de TNT, la chaîne a déjà trouvé son remplaçant. Les postulants ne manquent pas parmi les anciens joueurs, et Turner Sports a opté pour Jamal Crawford, l’ancien meilleur sixième homme de la NBA.

Selon le New York Post, Jamal Crawford prendra place aux côtés de Shaquille O’Neal, Candace Parker de l’animateur Adam Lefkoe dans l’émission du mardi. Agé de 42 ans, il a débuté comme consultant sur NBA TV où il apparaissait pour les avant-matches, et pendant les playoffs, on l’avait également vu de temps en temps sur TNT.

Toujours du côté de TNT, on a prolongé au prix fort Charles Barkley au début de l’été : 10 millions de dollars par an jusqu’en 2025 !