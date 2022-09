Avec Rudy Gobert, Minnesota « Go Big » !

« Dans une ligue qui tend vers le « small ball », on part sur les grands ». C’est par ces mots que le coach des Wolves, Chris Finch, a résumé la mini-révolution que s’apprête à vivre son équipe avec l’arrivée de Rudy Gobert dans ses rangs.

Au-delà du nouveau statut que Minnesota va devoir défendre dès la reprise, c’est dans l’adaptation de Rudy Gobert au trio Russell-Edwards-Towns que va résider le principal défi pour les hommes de Chris Finch cette saison.

Prêt à cohabiter dans la raquette

Pour Rudy Gobert, c’est aussi un grand changement puisqu’il va devoir cohabiter dans la raquette avec Karl-Anthony Towns, qui reste le « franchise player » de l’équipe et sera désormais uniquement utilisé au poste 4.

« Au cours de ma carrière, je n’ai pas joué avec un autre grand. On jouait plutôt avec quatre arrières-ailiers, ce qui nous permettait d’espacer le terrain », a déclaré Rudy Gobert lors du Media Day des Wolves. « C’était un style de basket avec lequel on a connu beaucoup de succès au fil des années. Maintenant, j’ai toujours aimé jouer avec un autre intérieur dominant, parce que j’ai toujours pensé que je pourrais aussi passer, et être capable de jouer sur du ‘short-roll’ (action où le pivot reçoit le ballon en tête de raquette sur le pick-and-roll, pour provoquer l’aide et servir le coéquipier démarqué), ou être dans des situations dans lesquelles on ne m’a pas forcément vu ces dernières années, mais je peux rendre mes coéquipiers meilleurs ».

Pour Anthony Edwards, son apport sera également précieux dans la pose d’écrans, tout comme pour un joueur comme D’Angelo Russell.

« Je pense que cet échange était super important pour D’Lo parce qu’il a là un partenaire de choix pour jouer le « pick-and-roll » et parce qu’il aime le jeu à mi-distance. Je ne suis même pas inquiet de savoir où je me situe offensivement quand D’Lo a le ballon. Tant que Rudy est sur le terrain avec lui, je pense que nous sommes entre de bonnes mains », a glissé Anthony Edwards.

Pas de problèmes, que des solutions

Poser des écrans pour les créateurs du jeu, et basculer en poste 5 rebondeur lorsque KAT s’écarte loin de la peinture, voilà à quoi ressemblera aussi son registre, en plus d’être toujours un point d’ancrage défensif.

« Ce sont des choses dont on a parlé, que ce soit le jeu en tête de raquette, le main-à-main, ma façon d’attaquer, de trouver mes coéquipiers, des shooteurs ouverts. Ce sont des choses que nous verrons je pense. Bien sûr, je vais toujours poser des écrans et tout le reste, parce que je pense que c’est ce qui nous rendra encore meilleurs offensivement. Mais en gros, je ferai tout ce dont l’équipe a besoin de moi », a ajouté le pivot tricolore.

Cette association KAT-Gobert qui pouvait s’apparenter de prime abord comme un casse-tête pourrait alors s’avérer être une arme redoutable. Sur le papier en tout cas, Minnesota a les cartes en main pour viser haut.

« Quand vous regardez le roster et le talent que nous avons dans ce groupe, c’est assez incroyable. J’ai la chance d’être entouré d’un groupe de gars qui, je pense, peuvent tout accomplir. Maintenant, il s’agit de prendre les bonnes habitudes et de continuer à apprendre, continuer de progresser chaque jour et ce groupe n’aura aucune limite à se fixer », a conclu Rudy Gobert qui a également rappelé l’objectif principal de sa venue à Minneapolis, à savoir ramener un titre.