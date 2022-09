Shaedon Sharpe veut poursuivre sa fulgurante ascension

Sacré parcours que celui de Shaedon Sharpe : quasiment absent des radars NBA il y a de cela deux ans, l’arrière canadien a furieusement explosé au printemps 2021, après avoir survolé le tournoi Peach Jam du circuit AAU.

À tel point qu’il a par la suite été rapidement classé au premier rang de la promotion lycéenne de 2022, avant de s’engager en NCAA avec Kentucky et surtout de rejoindre le campus de Lexington en avance, dès le mois de janvier.

Neuf mois plus tard, Shaedon Sharpe n’a pas joué la moindre seconde sous la tunique des Wildcats, mais il va quand même débuter sa carrière en NBA avec un statut de « lottery pick ». Choisi en 7e position par les Blazers, alors qu’on ne l’a finalement que très rarement vu jouer au basket, le talentueux mais mystérieux rookie a effectivement signé une ascension phénoménale… au moins dans le coeur des recruteurs de NBA.

« Tout est allé très vite » admettait ainsi Shaedon Sharpe au Media Day des Blazers. « Mais bon, au bout du compte je suis resté moi-même, je me suis poussé à être la meilleure version de moi-même, en tant que personne, joueur et coéquipier. Je fais en sorte de rester humble, et de travailler dur tous les jours. »

Introverti de nature, le joueur de 19 ans n’en demeure pas moins décomplexé et n’hésite pas à faire part, toujours avec ce même ton laconique, d’une certaine manière attachant et amusant, de ses ambitions pour sa saison rookie.

« Je pense que je peux avoir un impact majeur, des deux côtés du terrain. En commençant par la défense, puis ensuite de l’autre côté du terrain. Je peux impliquer mes coéquipiers ou scorer, mais aussi défendre à un niveau vraiment élevé. […] Et, en tant que rookie, j’ai pour objectif d’être le Rookie Of The Year, et d’être sélectionné pour le All-Star Game des rookies [Rising Stars Challenge, ndlr] » a-t-il en effet détaillé.