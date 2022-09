Prolongé, Jordan Nwora va se mettre à défendre

Durant tout l’été, Jordan Nwora avait la possibilité de signer la « qualifying offer » que les Bucks lui avaient proposé à la fin du mois de juin, et qui aurait fait de lui un free agent non-protégé l’été prochain. Mais il a préféré attendre, espérant qu’un accord avec son club soit trouvé, à un moment ou un autre.

Une stratégie qui a fini par payer, après de longues semaines d’incertitude, puisque l’ancien ailier de Louisville a signé une prolongation de contrat de deux saisons ce dimanche.

Cet épineux dossier désormais derrière lui, Jordan Nwora peut maintenant souffler, et il aborde ainsi le camp d’entrainement des Bucks avec davantage de sérénité qu’il y a quelques semaines.

« Il y avait cette ‘qualifying offer’ qui m’attendait. D’autres équipes étaient intéressées, mais moi, naturellement, je voulais revenir ici, pour continuer de gagner des matches » a ainsi résumé le joueur nigérian. « J’ai axé mon été autour de cet objectif. Les dirigeants ont été géniaux, mon agent a fait aussi du bon boulot. »

Le plus dur est à venir

Cela étant, Jordan Nwora garde quand même en tête que cette prolongation de contrat n’est pas une fin en soi, car il sait qu’il doit continuer à faire ses preuves.

« J’ai vraiment réalisé cet été. Je voyais tous ces contrats signés, tous ces gars être payés. Et tout le monde a sa fierté, chaque joueur va dire qu’il est meilleur que tel ou tel autre joueur, c’est comme ça » a-t-il ajouté.

Sa prise de conscience concernait particulièrement la défense, un domaine dans lequel il a fait preuve de certaines lacunes au cours de ses deux premières années professionnelles, et pourtant cher à son coach Mike Budenholzer.

« Pour moi maintenant, le plus important est d’être compétitif de l’autre côté du terrain. Cette année, je vais m’assurer de ne pas me mettre dans une position où le coach doit me mettre sur le banc » promettait l’ancien Cardinal. « Ici, avec ‘Bud’, la défense l’emporte toujours. […] Tout est une question d’effort, et je pense que je l’ai enfin compris. Je sais que j’ai le talent pour rester sur le terrain, mais je dois simplement m’assurer de cocher tous les petites cases nécessaires pour que ‘Bud’ me fasse jouer. »

Une auto-critique arrivée jusqu’aux oreilles de Mike Budenholzer, qui confirme que la défense est bien la prochaine étape dans le développement de la doublure de Khris Middleton.

« Il gagne en maturité, et il comprend que sa présence sur le terrain est une de nos priorités. Tout le monde doit pouvoir défendre à un niveau élevé. Il doit le prouver dès maintenant, chaque jour au camp, et je dois dire qu’il est parti sur des bons rails » rapportait le coach. « La défense, c’est ingrat et ce n’est facile pour personne, que ce soit Jrue Holiday, Brook Lopez ou Jordan. Cela demande une concentration, une dureté mentale. C’est son challenge. »