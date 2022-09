Simone Fontecchio : « Parfois, ce rêve me semblait hors de portée »

Dans cette équipe du Jazz largement reconfigurée, aucune hiérarchie n’est véritablement établie. Alors que le camp d’entrainement va très prochainement débuter, il y aura donc des minutes à saisir.

L’un des grands gagnants de ce contexte bien particulier dans l’Utah pourrait être Simone Fontecchio. Recruté pour deux saisons cet été par le Jazz, après avoir joué les dix premières saisons de carrière professionnelle en Europe, l’ailier italien de 26 ans va désormais découvrir le jeu NBA.

Au pic de sa carrière après avoir brillé en club puis avec sa sélection nationale ces derniers mois (19.3 points de moyenne aux Jeux olympiques de Tokyo, 12.4 points dans le championnat espagnol avec Baskonia, 19.4 points à l’EuroBasket), le nouvel ailier du Jazz savoure l’ouverture de ce nouveau chapitre.

« C’était génial de signer avec le Jazz. Comme un rêve qui est devenu réalité. Je voulais devenir un joueur NBA » a ainsi déclaré l’ancien joueur de l’Alba Berlin ce lundi, lors du Media Day de sa nouvelle équipe. « Ça a été un sacré parcours. Parfois, ce rêve me semblait hors de portée. Mais aujourd’hui je suis là, j’ai hâte de commencer. Je suis reconnaissant qu’on m’ait offert cette opportunité, et je suis prêt à tout pour contribuer au succès de cette équipe. »

Si le terme « succès » ne sera probablement pas rattaché au Jazz cette saison, il n’en demeure pas moins que Simone Fontecchio, fort de ses 77 matches en EuroLeague, sera un véritable atout sur le parquet pour son coach rookie Will Hardy. Et si la transition entre l’Europe à la NBA exigera certainement un temps d’adaptation, il est certain que le leader de la Squadra Azzurra a une carte à jouer dans la rotation de ce Jazz en (re)construction.

« Je suis un bon shooteur, et je peux courir. Je suis aussi plutôt athlétique et discipliné en défense. Plus que tout, je pense que mon intensité sur le terrain est élevée. Mais bien sûr, j’ai encore une marge de progression.«