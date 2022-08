À 26 ans, Simone Fontecchio ouvrira la saison prochaine un nouveau chapitre de sa carrière. Signé pour deux ans par le Jazz, à hauteur de 6.25 millions de dollars (pleinement garantis), il va effectivement jouer pour la toute première fois aux États-Unis.

Et l’Italien a bien du mal à réaliser ce qui lui arrive, comme il l’a confié à La Gazzetta dello Sport.

« C’était fascinant et difficile de mettre des mots dessus, quelque chose éloigné de la réalité », avoue-t-il notamment, concernant cette récente signature dans l’Utah.

Professionnel depuis maintenant dix ans, Simone Fontecchio a déjà tenté sa chance outre-Atlantique. C’était en 2017, mais il n’a malheureusement pas été drafté. Il était ensuite reparti en Europe où, depuis 2012, il a successivement porté les couleurs de Bologne, Milan, Crémone, Reggiana, Berlin puis Baskonia.

L’un des patrons de la sélection italienne

Désormais, l’ailier entre donc dans une toute autre dimension du côté de Salt Lake City. Qui plus est au sein d’une franchise engagée dans un nouveau processus de reconstruction…

« Tout est en train de se faire au Jazz, depuis le transfert de Rudy Gobert », concède-t-il justement à ce propos. « Personne ne me garantit de minutes, mais il y a une véritable opportunité. C’est la situation idéale pour moi, c’est ce que je recherchais. Je suis ravi. »

Élément-clé de la sélection italienne, dont il a terminé meilleur marqueur aux derniers Jeux olympiques (19.3 points de moyenne) et avec laquelle il disputera vraisemblablement l’Euro 2022, Simone Fontecchio est conscient qu’il a aujourd’hui un vrai coup à jouer avec le Jazz. Et, plus globalement, dans la Grande Ligue…

« Je pense pouvoir rester en NBA, mais je vais devoir être un défenseur solide et un shooteur menaçant », estime-t-il ainsi, concernant sa capacité à s’installer durablement aux États-Unis.

La saison dernière avec Baskonia, Simone Fontecchio affichait 12.4 points de moyenne dans le championnat espagnol (47% aux tirs, 41% à 3-pts) et 11.0 points de moyenne en Euroligue (43% aux tirs, 40% à 3-pts).