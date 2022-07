Euro 2022 | L’Italie avec Danilo Gallinari

L’Italie a officialisé le groupe qui effectuera la préparation de l’Eurobasket. Dix-sept joueurs ont été appelés par le sélectionneur Gianmarco Pozzecco, dont des noms connus en NBA.

Avec évidemment en tête d’affiche, Danilo Gallinari. C’était prévu depuis quelques semaines, mais le nouveau Celtic est bien là.

On retrouve aussi Niccolo Mannion, aperçu furtivement du côté de Golden State, ou Nicolo Melli, qu’on a vu aux Pelicans et aux Mavericks, ces dernières années.

Les Italiens organiseront leur training camp entre le 3 et le 10 août, avec ensuite deux matches amicaux face à la France, à Bologne puis Montpellier. Puis avant l’Eurobasket (du 1er au 18 septembre 2022), place à deux matches de qualification pour la Coupe du monde 2023 , contre l’Ukraine et la Géorgie, les 24 et 27 août.

La liste complète : Amedeo Della Valle, Marco Spissu, Niccolò Mannion, Paul Biligha, Stefano Tonut, Danilo Gallinari, Nicolò Melli, Simone Fontecchio, Amedeo Tessitori, Giampaolo Ricci, Matteo Spagnolo, Tommaso Baldasso, Achille Polonara, Gabriele Procida, Alessandro Pajola, Luigi Datome, John Petrucelli.